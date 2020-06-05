Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Кондратюка главой Службы внешней разведки Украины.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Владимир Зеленский и Валерий Кондратюк

Генерал-лейтенант Валерий Кондратюк занимал должность заместителя главы Администрации президента Украины с 15 октября 2016 года по 4 сентября 2019 года.

Кондратюк был назначен на эту должность после гибели своего предшественника Андрея Таранова, разбившегося на водном мотоцикле в Киеве. Отвечал за направление спецслужб.

28 июля 2015 года стал начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

3 марта 2014 года по июль 2015 года занимал должность начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и медалью "За воинскую службу Украине".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Службу внешней разведки Украины возглавлял Егор Божок. 10 апреля он получил подозрение в рамках дела о незаконном, по мнению ГБР, назначении на должность первого заместителя главы СВР Сергея Семочко. Якобы тот был назначен на эту должность по указу президента без представления главы ведомства, как того требует закон Украины "О Службе внешней разведки".

Основной статьей в подозрении Божку является "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий" (ч.4 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.