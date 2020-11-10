Зеленский назначил исполняющих обязанности глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской ОГА

Карина Бондаренко Политика 06:12, 10.11.2020 Обновлено: 06:15, 10.11.2020

Президент Украины Владимир Зеленский назначил исполняющих обязанности глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областей.

Об этом говорится в соответствующих указах главы государства №492/2020, №493/2020, №494/2020 от 9 ноября, которые обнародованы на сайте Офиса президента.

Так, председателем Ивано-Франковской областной администрации стала Мария Савко, Одесской – Вячеслав Овечкин, Сумской – Сергей Пахольчук.

Скриншот
president.gov.ua
Скриншот
president.gov.ua
Скриншот
president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский уволил глав трех областных государственных администраций – Ивано-Франковской, Одесской и Сумской. Основанием во всех случаях стали заявления руководителей областей.

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