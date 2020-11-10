Зеленский назначил исполняющих обязанности глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил исполняющих обязанности глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областей.

Об этом говорится в соответствующих указах главы государства №492/2020, №493/2020, №494/2020 от 9 ноября, которые обнародованы на сайте Офиса президента.

Так, председателем Ивано-Франковской областной администрации стала Мария Савко, Одесской – Вячеслав Овечкин, Сумской – Сергей Пахольчук.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский уволил глав трех областных государственных администраций – Ивано-Франковской, Одесской и Сумской. Основанием во всех случаях стали заявления руководителей областей.