Зеленский назначил главу Госуправделами на время карантина

Главой Государственного управления делами стал Игорь Лысый, который до этого был заместителем и исполняющим обязанности руководителя ведомства.

Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского №566/2020 от 14 декабря, опубликованном на сайте главы государства.

С Лысым будет заключен контракт, согласно которому его примут на государственную службу на время действия карантина в стране.

"Назначить Лысого Игоря Васильевича руководителем Государственного управления делами с 15 декабря 2020 года путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина", – сказано в документе.

Другим указом №565/2020 от 14 декабря Зеленский уволил Лысого с должности заместителя главы Госуправделами, а также освободил его от выполнения обязанностей руководителя ведомства.

Игорь Лысый родился в Тернопольской области. Он был вице-мэром Каменец-Подольского, а также руководил заводом продовольственных товаров в этом городе. Позднее он возглавил правление "Крымской фруктовой компании", а затем был гендиректором международного детского центра "Артек".

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственное управление делами потратило 723 тысячи грн на закупку сувенирных часов. По данным журналистов, договор был заключен без использования электронной системы.