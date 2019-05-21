Зеленский назначил главу Администрации президента: кто он

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана главой Администрации президента.

Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

"Согласно части третьей статьи 106 Конституции Украины, учитывая пункт 2 части третьей статьи 3 Закона Украины "О государственной службе" постановляю: назначить Богдана Андрея Иосифовича главой Администрации президента Украины", – сказано в документе.

Андрей Богдан focus.ua

Зеленский также назначил первого заместителя Богдана. Им стал Сергей Трофимов.

Должности заместителей главы АП заняли Юрий Костюк, Елена Зеркаль, Кирилл Тимошенко и Руслан Рябошапка.

Андрей Богдан – адвокат, который представляет, помимо Зеленского, также украинского олигарха Игоря Коломойского.

Именно из-за этого США якобы были против назначения Богдана. Так, отмечается, что Зеленскому звонил спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер с рекомендацией не доверять ему должность главы АП. Однако президент к совету прислушиваться не стал.

Ранее Богдан занимал различные должности в правительстве. В частности, он работал заместителем министра Кабинета министров — правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики. Впоследствии эту должность упразднили. В 2013 году Богдана повторно назначили уполномоченным Кабмина в сфере борьбы с коррупцией.

Отметим, бизнес-партнер и друг Зеленского Сергей Шефир заявлял, что назначение Богдана на должность главы АП может серьезно ударить по новоизбранному президенту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что СБУ, вероятнее всего, возглавит руководитель предвыборного штаба Зеленского Иван Баканов.

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