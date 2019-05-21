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Зеленский назначил главу Администрации президента: кто он

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана главой Администрации президента.

Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

"Согласно части третьей статьи 106 Конституции Украины, учитывая пункт 2 части третьей статьи 3 Закона Украины "О государственной службе" постановляю: назначить Богдана Андрея Иосифовича главой Администрации президента Украины", – сказано в документе.

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Зеленский назначил главу Администрации президента: кто он
Андрей Богдан

Андрей Богдан

focus.ua

Зеленский также назначил первого заместителя Богдана. Им стал Сергей Трофимов.

Должности заместителей главы АП заняли Юрий Костюк, Елена Зеркаль, Кирилл Тимошенко и Руслан Рябошапка.

Зеленский назначил главу Администрации президента: кто он
Зеленский назначил главу Администрации президента: кто он

Андрей Богдан – адвокат, который представляет, помимо Зеленского, также украинского олигарха Игоря Коломойского.

Именно из-за этого США якобы были против назначения Богдана. Так, отмечается, что Зеленскому звонил спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер с рекомендацией не доверять ему должность главы АП. Однако президент к совету прислушиваться не стал.

Зеленский назначил главу Администрации президента: кто он

Ранее Богдан занимал различные должности в правительстве. В частности, он работал заместителем министра Кабинета министров — правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики. Впоследствии эту должность упразднили. В 2013 году Богдана повторно назначили уполномоченным Кабмина в сфере борьбы с коррупцией.

Отметим, бизнес-партнер и друг Зеленского Сергей Шефир заявлял, что назначение Богдана на должность главы АП может серьезно ударить по новоизбранному президенту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что СБУ, вероятнее всего, возглавит руководитель предвыборного штаба Зеленского Иван Баканов.

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Персоны
Андрей БогданВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Администрация Президента
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Комментарии
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Звон Владимир
Звон Владимир
А как быть с этим:За законом "Про очищення влади" Богдан, що двічі працював в уряді за часів Януковича, не зможе обіймати посад на державній службі до 2024 року.
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3
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Ну что 73% проголосовавших за "слугу народа" довольны его указом о назначении своего главы администрации ?
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Nosenko Vasiliy
Nosenko Vasiliy
Volovik Oleg, да, спасибо!
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Johnson Peter
Johnson Peter
Не поспішайте обурюватись, побережіть сили, Карнавал лише починаєтся. Все (літерально все, в чому Зе звинувачував Пороха), сам Зе методично повторює. Друзі/куми на посадах лише початок. Який конкурс, які професіонали - особиста лояльність або борг перед олігархом - ось критерії призначення на державну посаду. Головне в Раду пошвидше своїх завести, поки кріпаки не зрозуміли кого до влади привели. Буде весело.
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