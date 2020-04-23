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23 апреля • обновлено в 14:08
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Зеленский назначил главой Закарпатья контрразведчика: что о нем известно

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Петрова главой Закарпатской областной государственной администрации.

Соответствующий указ №151 появился на сайте главы государства в четврег, 22 апреля. "Назначить Петрова Алексея Геннадьевича главой Закарпатской ОГА", – сказано в документе.

Зеленский назначил главой Закарпатья контрразведчика: что о нем известно

Олексій Петров

Олексій Петров

uzhgorod.in

Вместе с тем, указом №150 от 17 апреля Зеленский уволил Петрова с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области.

Известно, что с 2017 по 2019 год Петров возглавлял Департамент контрразведки СБУ. С этой должности его уволили 27 августа 2019 года и назначили начальником Управления СБУ в Кировоградской области.

Зеленский назначил главой Закарпатья контрразведчика: что о нем известно

10 октября 2015 года за участие в АТО пятый президент Украины Петр Порошенко наградил Петрова Орденом Даниила Галицкого.

Также новый глава Закарпатской ОГА имеет звание заслуженного юриста Украины, является профессором, доктором юридических наук и руководит учебно-научным институтом СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский планировал представить Петрова во время своего рабочего визита на Закарпатье 16 апреля, но тогда знакомство региона с новым главой по неизвестным причинам не состоялось.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Ужгород
Тег
Служба безопасности Украины
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Известно, что агент ФСБ.
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