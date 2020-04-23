Зеленский назначил главой Закарпатья контрразведчика: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Петрова главой Закарпатской областной государственной администрации.

Соответствующий указ №151 появился на сайте главы государства в четврег, 22 апреля. "Назначить Петрова Алексея Геннадьевича главой Закарпатской ОГА", – сказано в документе.

Олексій Петров uzhgorod.in

Вместе с тем, указом №150 от 17 апреля Зеленский уволил Петрова с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области.

Известно, что с 2017 по 2019 год Петров возглавлял Департамент контрразведки СБУ. С этой должности его уволили 27 августа 2019 года и назначили начальником Управления СБУ в Кировоградской области.

10 октября 2015 года за участие в АТО пятый президент Украины Петр Порошенко наградил Петрова Орденом Даниила Галицкого.

Также новый глава Закарпатской ОГА имеет звание заслуженного юриста Украины, является профессором, доктором юридических наук и руководит учебно-научным институтом СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский планировал представить Петрова во время своего рабочего визита на Закарпатье 16 апреля, но тогда знакомство региона с новым главой по неизвестным причинам не состоялось.

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