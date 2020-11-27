Зеленский назначил глав Одесской и Харьковской ОГА. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 27 ноября, подписал указы о назначении глав Одесской и Харьковской областных государственных администраций.

Одесскую ОГА возглавил Сергей Гриневецкий, Харьковскую – Айна Тымчук. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Глава страны встретился с политиками и вручил им служебные удостоверения. "Зеленский выразил надежду, что [Одесская] область будет развиваться, ведь она является родной для Гриневецкого, и он как никто знает все вопросы и потребности края", – сказано в сообщении ОП.

На встрече с Тымчук президент выразил надежду, что Харьковская область достигнет новых ступеней развития.

В ОП напомнили, что Гриневецкий родился в 1957 году в селе Лужники Тарутинского района Одесской области. В 1979 году окончил Одесский технологический институт холодильной промышленности (инженер-механик). В 1985 году – Украинскую сельскохозяйственную академию (факультет "Механизация сельского хозяйства").

Имеет стаж работы 38 лет. Был народным депутатом Украины VI и VII созывов, депутат Одесского областного совета с ноября 2020 года. Имеет почетные грамоты Кабинета министров и Верховной Рады, государственные награды.

Кандидатуру Гриневецкого на этот пост Кабмин утвердил 11 ноября.

Что касается Тымчук, то она родилась в 1973 году в Днепропетровске (ныне Днепр). В 1995-м окончила Днепропетровский государственный университет по специальности "Управление трудовыми ресурсами", а в 2004 году – Днепропетровский региональный институт госуправления Национальной академии государственного управления при президенте Украины по специальности "Государственное управление".

В 1997-2000 годах работала в исполкоме Днепропетровского городского совета. С 2003 по 2006 год – заместитель председателя Днепропетровского областного совета. Депутат Днепропетровского облсовета V созыва. В 2010-2014 годах – заместитель Харьковского городского головы.

В разные годы была заместителем председателя Днепропетровской облгосадминистрации, до назначения на должность председателя Харьковской ОГА работала руководителем аппарата Днепропетровской облгосадминистрации. Награждена орденом княгини Ольги III степени.

Более детально о Тымчук, а также ее декларации, читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский 25 ноября подписал указ о назначении председателем Николаевской областной госадминистрации Виталия Кима.