Зеленский назначил еще одного замглавы Администрации президента

Глава государства Владимир Зеленский назначил Алексея Гончарука заместителем Главы Администрации президента Украины.

Об этом сказано в указе президента №328/2019 от 28 мая 2019 года.

"Назначить Гончарука Алексея Валерьевича заместителем главы Администрации президента Украины", – сказано в сообщении.

Алексей Гончарук родился 7 июля 1984 года. Является членом Политической партии "Сила Людей". Руководитель организации "Офис эффективного регулирования". В прошлом – управляющий партнер юридической фирмы Constructive Lawyers, советник экс-министра экологии и природных ресурсов.

Алексей Гончарук biz.liga.net

Как сообщал OBOZREVATEL, главой АП стал советник Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан.

Президент также назначил продюсера "Студии Квартал 95" Сергея Трофимова первым заместителем Богдана.

Кроме этого, должности замглавы АП заняли Юрий Костюк, Кирилл Тимошенко и Руслан Рябошапка.

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