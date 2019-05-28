ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Зеленский назначил еще одного замглавы Администрации президента

Читать материал на украинском

Глава государства Владимир Зеленский назначил Алексея Гончарука заместителем Главы Администрации президента Украины.

Об этом сказано в указе президента №328/2019 от 28 мая 2019 года.

"Назначить Гончарука Алексея Валерьевича заместителем главы Администрации президента Украины", – сказано в сообщении.

Новости
"Коломойский – мой личный враг": Зеленский вернул гражданство одиозному Саакашвили

Алексей Гончарук родился 7 июля 1984 года. Является членом Политической партии "Сила Людей". Руководитель организации "Офис эффективного регулирования". В прошлом – управляющий партнер юридической фирмы Constructive Lawyers, советник экс-министра экологии и природных ресурсов.

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

biz.liga.net

Как сообщал OBOZREVATEL, главой АП стал советник Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан.

Президент также назначил продюсера "Студии Квартал 95" Сергея Трофимова первым заместителем Богдана.

Кроме этого, должности замглавы АП заняли Юрий Костюк, Кирилл Тимошенко и Руслан Рябошапка.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персоны
Владимир ЗеленскийАлексей Гончарук
Место
Украина
Тег
Администрация Президента
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
28
3
Смешно
0
Интересно
6
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения