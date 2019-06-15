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Зеленский назначил двух временных губернаторов

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил временных руководителей в Полтавской и Одесской областях.

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины. Так, Полтавскую область возглавил Олег Пругло, а главой Одесской области стала Светлана Шаталова.

Олег Пругло с апреля 2015 года был заместителем председателя Полтавской облгосадминистрации по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, социальных вопросов, образования и науки, и здравоохранения.

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До этого он был первым замом губернатора.

Олег Пругло

Олег Пругло

"Коло"

Светлана Шаталова с апреля 2017 года до назначения и.о. главы Одесской обладминистрации занимала должность заместителя председателя Одесской обладминистрации.

Светлана Шаталова

Светлана Шаталова

"Думская"

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июня Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций и начальников управлений СБУ в пяти областях.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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ivanov koly
ivanov koly
поменял шило на мыло.имитация бурной деятельности
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Так скоро всех свинарчуков уволит. Караул, пктяботы рвите сраку.
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