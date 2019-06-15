Зеленский назначил двух временных губернаторов

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временных руководителей в Полтавской и Одесской областях.

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины. Так, Полтавскую область возглавил Олег Пругло, а главой Одесской области стала Светлана Шаталова.

Олег Пругло с апреля 2015 года был заместителем председателя Полтавской облгосадминистрации по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, социальных вопросов, образования и науки, и здравоохранения.

До этого он был первым замом губернатора.

Олег Пругло "Коло"

Светлана Шаталова с апреля 2017 года до назначения и.о. главы Одесской обладминистрации занимала должность заместителя председателя Одесской обладминистрации.

Светлана Шаталова "Думская"

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июня Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций и начальников управлений СБУ в пяти областях.

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