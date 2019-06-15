Зеленский назначил двух временных губернаторов

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временных руководителей в Полтавской и Одесской областях.
Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины. Так, Полтавскую область возглавил Олег Пругло, а главой Одесской области стала Светлана Шаталова.
Олег Пругло с апреля 2015 года был заместителем председателя Полтавской облгосадминистрации по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, социальных вопросов, образования и науки, и здравоохранения.
До этого он был первым замом губернатора.
Олег Пругло
"Коло"
Светлана Шаталова с апреля 2017 года до назначения и.о. главы Одесской обладминистрации занимала должность заместителя председателя Одесской обладминистрации.
Светлана Шаталова
"Думская"
Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июня Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций и начальников управлений СБУ в пяти областях.
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