Зеленский настоял на повышении штрафов за пьяное вождение: Раду соберут на внеочередное голосование

Президент Украины Владимир Зеленский настоял на законопроекте, который ужесточит ответственность за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом гарант сообщил во время совещания с членами Кабмина, передает пресс-служба ОПУ. Глава МВД Арсен Аваков напомнил, что на рассмотрении в парламенте находится проект закона № 2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения"

Согласно распоряжению, которое появилось на сайте ВР, председатель парламента Дмитрий Разумков созвал внеочередное пленарное заседание.

"Созвать внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины, на котором рассмотреть проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения", – сказано в документе.

Административное наказание

Согласно тексту законопроекта, МВД предлагает увеличить штрафы за следующие нарушения:

За нарушение пользования ремнями безопасности или мотошлемами штраф увеличится с 51 грн до 510 грн.

За управление незарегистрированным авто или неправильную эксплуатацию номерного знака – штраф 510 грн. Повторное нарушение карается штрафом 680 грн или общественными работами на срок от 30 до 40 часов, с возмездным изъятием транспортного средства или без такового.

Превышение скорости движения более чем на 50 км/ч – 3400 грн.

Разговор по телефону за рулем (отвлечение на средства связи) – 510 грн.

За нарушение требований дорожных знаков и разметки – 255 грн

За нарушение правил перевозки грузов – 255 грн

За непредоставление пешеходам преимущества в движении на нерегулируемых переходах – 255 грн

За езду по тротуарам и пешеходным дорожкам – 255 грн.

Непредоставление преимущества в движении маршрутным транспортным средствам и аварийно-спасательным службам – 680 грн. Если нарушение вызвало аварийную обстановку, то штраф вырастет до 3400 грн или лишение права управления на срок от 6 месяцев до 1 года.

За оставление места ДТП – штраф 3400 грн или лишение права управления авто на срок 6 месяцев или административный арест на срок от 10 до 15 суток.

За управление авто без (электронного) водительского удостоверения и страхового полиса и других документов – штраф 425 грн.

За передачу управления авто лицом, не имеющим права им управлять – 3400 грн.

За управления авто лицом, которое была лишено такого права – до 20 400 грн с лишением права управлять авто на срок от 3 до 5 лет и с платным изъятием такого средства или без такового.

За управление авто в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарств – штраф для водителя: 10 200 грн с лишением права управления на 1 год.

За повторное нарушение в течение года – штраф 20 400 грн с лишением права управлять на 3 года или административный арест на 10 суток с лишением права управлять на 3 года. За такие же действия, совершенные лицом дважды в течение года – штраф 40800 грн с лишением права управлять на 10 лет или административный арест на срок 15 суток с лишением права управлять на 10 лет.

Также вводится ответственность для других лиц за употребление алкоголя после ДТП или после того, как авто было остановлено по требованию полицейского к проведению осмотра или до принятия решения об освобождении от его проведения – штраф 20 400 грн с возмездным изъятием авто или без такового или административный арест на срок 15 суток с оплачиваемым изъятием транспортного средства или без такового.

Уголовная ответственность

Законопроект №2695 значительно усиливает уголовную ответственность:

В случае нарушения ПДД, которые привели к телесным повреждениям средней тяжести – штраф от 51 тысячи грн до 85 тысячи грн или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок от 3 до 5 лет.

Те же действия, совершенны в состоянии алкогольного, наркотического опьянения – лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 3 до 5 лет.

Нарушения, что повлекли смерть лица или причинили тяжелое телесное повреждение – лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 8 лет.

Нарушения, что повлекли гибель нескольких лиц – лишение свободы от 5 до 10 лет с лишением права управлять авто на срок от 6 до 8 лет.

Те же действия, совершенные в состоянии алкогольного, наркотического опьянения – лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права управлять авто на срок от 7 до 10 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменил уголовную ответственность за пьяное вождение.