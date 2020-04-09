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9 апреля • обновлено в 15:15
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Зеленский настойчиво призвал украинцев соблюдать карантин на Пасху

1.9т
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев соблюдать карантин на Пасху из-за угрозы распространения коронавируса.

Гарант отметил, что в этом году богослужение в церкви можно будет посмотреть в трансляции, сообщает пресс-служба ОПУ.

На совещании с правительством подчеркнули – почти 70% граждан Украины поддерживают меры карантина и только 3% собираются посетить церковь.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"Это замечательно, что украинцы такие ответственные и большинство граждан осознают высокий риск эпидемии. Ведь пик еще впереди. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы и 3% верующих не подвергались опасности", – рассказал Зеленский.

Отмечается, что "Укрпочта" принимает заказы на бесплатную доставку освященных пасок, чтобы украинцы не посещали церкви.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан остаться дома в Вербное воскресенье и на Пасху и не посещать церковь.

При этом Кличко отметил, что в столице не будут запрещать посещение храмов на Пасху, несмотря на введенный по всей стране усиленный карантин.

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Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Пасха
Место
Украина
Теги
Офис президента Укрпочта
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Наблюдатель Генрих
Наблюдатель Генрих
Бла...бла...бла.... Только слова. запреты, штрафы...Рост цен в маркетах беспредел, закрытие рынков в сговоре с владельцами сетей, продажа земли, Всё под внешнее управление. Мерзавцы.
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Ман дан ман дан...)))
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Пионер Вася
Пионер Вася
Бачурин Гон...дрей, гАн..дон, гАн..дон...
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