Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев соблюдать карантин на Пасху из-за угрозы распространения коронавируса.

Гарант отметил, что в этом году богослужение в церкви можно будет посмотреть в трансляции, сообщает пресс-служба ОПУ.

На совещании с правительством подчеркнули – почти 70% граждан Украины поддерживают меры карантина и только 3% собираются посетить церковь.

Владимир Зеленский

"Это замечательно, что украинцы такие ответственные и большинство граждан осознают высокий риск эпидемии. Ведь пик еще впереди. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы и 3% верующих не подвергались опасности", – рассказал Зеленский.

Отмечается, что "Укрпочта" принимает заказы на бесплатную доставку освященных пасок, чтобы украинцы не посещали церкви.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан остаться дома в Вербное воскресенье и на Пасху и не посещать церковь.

При этом Кличко отметил, что в столице не будут запрещать посещение храмов на Пасху, несмотря на введенный по всей стране усиленный карантин.

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