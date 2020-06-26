Зеленский нарушил самоизоляцию и вышел к людям без маски. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский нарушил режим самоизоляции, не дождавшись до его завершения один день.

В четверг, 25 июня, президент совершил срочный визит в Ивано-Франковскую область, где ознакомился с масштабами наводнений и общался с пострадавшими людьми.

При этом президент не во всех случаях придерживался рекомендованных Минздравом мер безопасности и часто его можно было увидеть без маски. Такие фото также были опубликованы на сайте главы государства.

Владимир Зеленский. Фото - сайт президента Украины

Владимир Зеленский. Фото - сайт президента Украины

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский ушел на двухнедельную самоизоляцию из-за того, что ранее у его было жены, первой леди Елены Зеленской обнаружили COVID-19.