Президент Владимир Зеленский заявил, что не причастен к исключению из фракции "Слуга народа" народного депутата Гео Лероса.

Об этом глава государства сказал в среду, 2 сентября, на брифинге во время поездки в Харьковскую область. При этом он намекнул, что Лерос возможно "взяточник и предатель".

"У меня нет никаких приказов, у меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны, мне все равно, из какой они партии. Я достаточно ответил?" – кратко ответил Зеленский.

В свою очередь Лерос ответил президенту, что никогда не был чиновником, и взяток не получал.

Зеленский намекнул, что Лерос "взяточник и предатель страны"

Напомним, что "слуга народа" Гео Лерос с трибуны Верховной Рады раскритиковал действия действующей украинской власти.

После выступления нардепа в Раде, в "Слуге народа" начали собирать подписи за его исключение из фракции. По итогам сбора подписей, нардепа исключили из членов парламентской фракции.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава фракции Давид Арахамия рассказал, почему Гео Лероса исключили из "Слуги народа".

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