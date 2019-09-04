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4 сентября • обновлено в 13:35
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Зеленский наложил вето на закон о кастрации педофилов: что теперь будет

7.7т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о кастрации педофилов.

Так, на сайте Верховной Рады указано, что документ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетнего или несовершеннолетнего и лица, которое не достигло половой зрелости" возвращается на доработку.

"4 сентября возвращен с предложениями президента. Готовится на рассмотрение с вето президента", – говорится в карточке законопроекта относительно состояния прохождения рассмотрения.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"Главком"

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля текущего года Верховная Рада Украины проголосовала за усиление ответственности за преступления, совершенные относительно малолетних, несовершеннолетних и лиц, которые не достигли половой зрелости.

Напомним:

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
педофилы Верховная Рада Украины
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IGGI IGGI
IGGI IGGI
Нет иного пути встроиться в цээуропу, как после легализации ЛГБТ, однополых браков, двигаться в сторону легализации некро, зоо, педофилии... Это магистральный шлях укронезалежности....
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Все дело в том что Украина стала Меккой сек туризма педофилов туда съезжаются почпокать малолетних украинцев со всего запада ( в том числе и очень влиятельные лица) и если своих извращенцев от быдла Зеля может бы и кастрировал - то как быть с демократами от свободного мира ???
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