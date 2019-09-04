Зеленский наложил вето на закон о кастрации педофилов: что теперь будет

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о кастрации педофилов.
Так, на сайте Верховной Рады указано, что документ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетнего или несовершеннолетнего и лица, которое не достигло половой зрелости" возвращается на доработку.
"4 сентября возвращен с предложениями президента. Готовится на рассмотрение с вето президента", – говорится в карточке законопроекта относительно состояния прохождения рассмотрения.
Владимир Зеленский
"Главком"
Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля текущего года Верховная Рада Украины проголосовала за усиление ответственности за преступления, совершенные относительно малолетних, несовершеннолетних и лиц, которые не достигли половой зрелости.
Напомним:
После жестокого убийства Даши Лукьяненко на Одесщине и ряда других громких преступлений в Украине активизировалась тема наказания для педофилов.
В Верховной Раде предложили наконец-то принять закон о реестре сексуальных преступников.
Соответствующая петиция появилась на сайте парламента и рекордно быстро собрала необходимое количество подписей.
В опросе OBOZREVATEL украинцы поддержали введение добровольной химической кастрации для преступников, осужденных за сексуальные преступления против детей.
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