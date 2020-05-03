Зеленский приносит несчастье, он понял, в какую беду влез – экс-дипломат Чекалкин

Президент Украины Владимир Зеленский год назад взял на себя ответственность за 40-миллионную страну в трудное для нее время российско-украинской войны на Донбассе. Он думал, что с маху решит все наболевшие вопросы, которые накапливались в государстве не просто годами, а целыми веками, начиная еще со времен крепостничества.

Весной 2019 года Зеленский еще был оторван от реальности, однако сейчас начинает понимать, какой груз взял на себя, когда принял предложение украинских олигархов и, вероятно, даже российского президента Владимира Путина. В итоге это оказалось ловушкой – сказал в интервью OBOZREVATEL бывший дипломат Дмитрий Чекалкин.

– Год назад, когда Зеленский выиграл выборы, он, вероятно, и не думал, что его ждет в 2020-м: кроме экономико-политического кризиса, страну накрыла еще и серьезная вирусная угроза и практически остановка всей экономики из-за карантина.

– Вообще, я не суеверный человек, но нельзя игнорировать тот факт, что Зеленский в какой-то степени приносит несчастье. Поехал в Оман – там умер султан, отправился в Соединенные Штаты – там объявили импичмент Трампу, в Париж – сгорел собор Парижской Богоматери. То есть имеются какие-то признаки, что он не совсем фартовый в этом плане. Ранее он хотя бы путешествовал и разносил этот негатив по другим странам, а теперь два месяца не выезжает из Украины, и все проблемы накапливаются здесь у нас. Это так, в шутку. Но в каждой шутке есть доля правды.

– А как бы вы вообще оценили год его президентства в Украине? Какие впечатления – что хорошего, а что плохого?

– Думаю, что Зеленский уже наконец понял, в какую беду он влез. Ранее он абсолютно был оторван от реальности. Часто провожу параллели со своим опытом, так как я 17 лет так или иначе был задействован в политике в качестве дипломата, переводчика, президента телерадиокомпании, а потом перешел в область шоу-бизнеса. Поэтому понимаю, насколько это разные сферы, требующие совершенно разных уровней экспертизы и опытности. Мне было совершенно не понятно, как Зеленский мог так неосмотрительно взять на себя ответственность в такое трудное для страны время.

Дмитрий Чекалкин "Апостроф"

В Украине "болезни" накапливались десятилетиями. Зеленский думал, что так легко, "с ноги" решит все эти болезненные вопросы, которые у нас собирались годами и веками. Крепостничество, советский тоталитаризм, время дикого накопления капитала – все это у нас так наслоилось... У нас больные люди, больная страна, и этих болезней – просто огромное количество, а человек берется за решение судьбы государства. 40-миллионная страна противостоит коварнейшему врагу, главной задачей которого является уничтожить ее. Если Украина прекращает свое существование, никто же не спросит у Путина за оккупированный Донбасс или аннексированный Крым. Понятно, что сегодня перед нами жестокий, коварный враг человечества вообще. И брать на себя непрофессионалу ответственность в такое время – это все равно, что смертельно больного человека привозят в больницу, и оперировать его берется не опытный хирург, а какой-то сантехник, который хорошо рассказывает анекдоты.

Политическая деятельность требует совершенно другой экспертизы. Это же не картинку в шоу-бизнесе создать, найти авторов и актеров. Здесь стоит на порядок более сложная задача: и определение приоритетов, и подбор соответствующих кадров, и поиск эффективных решений. У него же не было абсолютно никакого опыта в этих сферах. Поэтому никаких ожиданий от избрания Зеленского у меня не было. Нету очарования – нет и разочарования, как говорится.

– Думаете, те, кто его поддерживал, уже разочаровались или только в процессе?

– Год назад я спорил с одним моим знакомым. Он говорил, что Зеленский такой кадровик, такой опытный... Но откуда у него опыт управления в сферах, которые по Конституции являются самыми главными для президента, – обороне и внешней политике? Мне как бывшему дипломату было обидно, что мы теряем свое реноме в мире и в такое трудное время делаем такой безответственный шаг, выбирая президентом вчерашнего комика.

Еще полтора года назад, когда только появились первые известия, что Зеленский хочет баллотироваться, я попросил наших общих знакомых прислать ему SMS-сообщения всего из двух слов: Дуду Топаз. Это имя известнейшего израильского комика, у которого 20 лет подряд была заоблачная популярность. Рейтинг его программы был 51% – невиданно в телевизионной сфере. Его шоу смотрело больше половины страны. Затем он сделал неосторожный шаг – связался с одним контраверсионным политиком и в конце концов потерял рейтинги, телеканалы и свое реноме. Последние годы своей жизни он провел между тюремной камерой и психбольницами, а потом с третьей попытки повесился на шланге в душевой тюрьмы.

Я пытался предупредить Зеленского: ты не понимаешь, каким боком такое решение может тебе вылезти. Тем более, я знал, насколько разные игроки делают на это ставку. Потому что сам был в его шкуре – мне в 2005-м предлагали сыграть роль подобного "слуги народа". Совершенно разные политические силы предлагали миллионы за то, чтобы я согласился и возглавил несколько политических проектов в качестве фронтмена. В случае с Зеленским совпали интересы и украинских олигархов, и даже Путина, поэтому для него это была своеобразная ловушка.

– Он уже понял, куда попал?

– Мне кажется, что он начал осознавать, как "тяжела шапка Мономаха". Достаточно посмотреть на его лицо. У него сегодня совсем не те эмоции, что год назад, когда он прыгал после объявления результатов выборов.

– Кстати, заметно, что он стал грустнее.

– Его же предупреждали, что это бремя совершенно неподъемное. Скажу больше, в свое время ему создали комфортные условия его коммерческие, в том числе, и российские партнеры. На время его пребывания на посту руководителя телеканала "Интер" прямо с неба, через различные российские структуры, на пропутинские проекты поступало 70-80 миллионов долларов в год. В те времена он привык к легкому существованию, покупал квартиры в Лондоне, дом в Италии. Он был распущен в определенной степени такой легкой добычей и решил, что в политике также все будет просто.

Владимир Зеленский Главком

– С какими самыми большими вызовами он столкнулся на посту президента?

– В первую очередь это кадровые проблемы, так как кадры у нас решают все. Главная проблема Украины – абсолютное несоответствие нашей элиты: политической, экономической, бюрократической. Я говорю об этом уже 30 лет подряд, с того времени как вернулся в Киев из Москвы и увидел, каков пробел у нас в этой сфере. Мы получили постколониальную травму, и население воспринимало людей во власти как оккупантов и врагов. Я ощутил сильный контраст, потому что в Москве к начальству относились с уважением, с пиететом. В Киеве его всегда презирали. Люди, которые шли у нас на государственные должности, были циничными взяточниками и ворюгами.

Поэтому найти кадры становилось для руководителя определенным вызовом. Когда я был украинским дипломатом в Израиле, то пытался привести в Украину большой израильский капитал. Успешные проекты были, но один раз израильский инвестор мне пожаловался, что каждый хороший украинский менеджер в его бизнесе начинает делать свой маленький бизнес. Все начинают "дерибанить", как говорится. Это у нас главная проблема. Даже честные и вменяемые люди рано или поздно начинали работать на собственный карман.

– Может, это вообще главная проблема привлечения в Украину инвестиций?

– Первая проблема – это несовершенное судопроизводство, когда за взятку можно решить любой вопрос в суде. А следующий вопрос – это кадры. По собственному опыту знаю, насколько трудно найти соответствующих сотрудников. Из-за этого год назад меня так раздражало расхваливание Зеленского моим знакомым, который кричал: "Да он такой кадровик, он найдет!" И кого он нашел? Две кучки каких-то мастодонтов времен даже не Януковича, а Кучмы!

В свое время эта проблема была и у Порошенко. И некоторые надеялись, что ее легко решить. Да, это можно в сфере, где задействованы десятки или сотни сотрудников – такие как "Нафтогаз", Нацбанк, Министерство финансов, Министерство экономики. Но как ее решить в прокуратуре, судах и МВД, в которых десятки тысяч сотрудников? Где найти честных, если в течение 30 лет на должности приходили только воры и взяточники? Как можно вдруг найти 15 тысяч прокуроров и судей? Поэтому, в принципе, была правильная политика – начинали с верхушки, с Верховного суда, а затем через соответствующие органы контроля и отбора отсеивали непорядочных сотрудников. Но ожидать, что это можно сделать за день и полностью очистить систему – совершенно безответственно. Меня всегда раздражали люди, пытающиеся это делать. Такое впечатление, что они жили на какой-то другой планете, а не в Украине, и не понимали, насколько эта проблема для нас болезненна.

Инвестиции в Украину Деловая столица

В Украине все всегда что-то воровали или брали, начиная с дворника и заканчивая директором крупного предприятия. Я даже по своим родителям помню, что они не считали каким-то большим грехом принести с работы калькулятор, стопку бумаги или какие-то ручки. Это было абсолютно естественно для советской системы. И мы же не могли за один-два дня от этого выздороветь.

– За последние месяцы Зеленский потерял контроль над своим монобольшинством. Теперь ему приходится договариваться с другими партиями. В чем опасность?

– В парламенте оказались абсолютно случайные люди. Характерный случай был в Запорожье, где свадебный фотограф победил опытного политика Вячеслава Богуслаева. Сначала это было похоже на шутку, потому что не может какой-то никому не известный фотограф победить политика. Но нет, победил. В Одессе на выборах прошел бывший повар неформального руководителя Одессы.

То есть в Раде оказались люди без какого-либо политического бэкграунда и опыта. А это высший законодательный орган страны! Было просто издевательством над сознанием и здравым смыслом, когда туда попали люди, которые еще вчера были парикмахерами.

Соответственно, если люди приходят без всякого опыта, то они легко поддаются чьим-то финансовом и моральным влияниям. Тут и штрейкбрехеры, и участники различных групп. Это было вполне предсказуемо, поэтому я не удивляюсь.

Если бывший повар авторитетного одесского персонажа стал депутатом, то к кому он будет прислушиваться – к тому, кому он подчинен формально или к тому, кто дал ему билет в политику?

Во второй части интервью с Дмитрием Чекалкиным читайте: сможет ли Владимир Зеленский закончить войну на Донбассе и какова вероятность того, что он добудет свой президентский срок до конца и не подаст в отставку, о чем заговорили в последнее время.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!