Зеленский наградил медиков из черновицкой больницы, которая раньше всех приняла "удар" COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский наградил медиков Черновицкой областной клинической больницы, которые первыми в стране столкнулись с COVID-19.

Об этом говорится на сайте президента Украины. Во время рабочей поездки на Буковину, Зеленский встретился с медиками и отметил их профессионализм и мужество.

"Самая сложная работа, так получилось в этом году, выпала врачам нашей страны – бороться с большой болезнью. В такие сложные времена мы еще больше понимаем, насколько ваша профессия важна для каждого украинца, сейчас это каждый испытал на себе", – сказал Владимир Зеленский.

Зеленский встретился с медиками черновицкой больницы Сайт президента Украины

Также он отметил, что раньше врачам не уделяли достаточно внимания, но пообещал это исправить. Кроме этого, он отметил, что борьба с COVID-19 еще не закончена и заявил, что расслабляться нельзя.

"Когда в некоторых областях был "штиль", никто не видел угрозы, ходили без масок, без других средств защиты от COVID-19, в Черновицкой области была волна, которая сносила все, и вы ее выдержали. Уверен, что благодаря вам, я благодарю всех врачей, медсестер, водителей скорых, которые тоже помогали вам бороться с COVID-19. Но расслабляться нельзя. Эта борьба еще не закончена, и мы как граждане Украины на вас очень рассчитываем ", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский знал об опасности эпидемии COVID-19 еще в январе 2020 года.