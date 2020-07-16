Зеленский наградил Кравчука орденом Ярослава Мудрого

Кирилл Лютый Политика 21:03, 16.07.2020 Обновлено: 21:06, 16.07.2020

Глава Украины Владимир Зеленский по случаю 30-летия провозглашения Декларации о государственном суверенитете подписал указ о награждении первого президента Леонида Кравчука орденом Ярослава Мудрого I степени.

Соответствующий указ №277/2020 от 16 июля опубликован на сайте президента Украины.

Также государственные награды получили бывшие народные депутаты Анатолий Матвиенко (посмертно), Николай Поровский, Александр Барабаш и Мирослав Мотюк.

Леонид Кравчук. Фото - сайт президента Украины

Как писал OBOZREVATEL, накануне первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал поведение народных депутатов, призвав остановить разжигание вражды в обществе.

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