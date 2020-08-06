Зеленский наградил Героев в зоне ООС и пообещал вернуть величие Украины
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область вручил награды Героям, которые несут службу в зоне Операции Объединенных сил.
Кроме того, как сообщается на сайте главы государства, украинский лидер также возложил цветы к памятнику военнослужащим, добровольцам и волонтерам, погибшим на востоке.
"Для меня большая честь быть здесь на открытии такого памятника. Здесь написаны важные, откровенные героические наши украинские слова: "Мы бьемся за то, чему нет цены во всем мире, – за Родину". У нас единственная Родина. Она одна у нас – Украина. И мы не можем ее потерять. И никогда не потеряем. Напротив – вернем все домой", – заверил президент, обращаясь к украинским военным.
Зеленский также выразил надежду, что Украина станет такой же большой, как и до начала войны, развязанной Россией на Донбассе.
"Сейчас, в течение последних десяти дней, у нас нет раненых, нет погибших. И я благодарен, прежде всего вам, что вы бережете своих побратимов. И это важно. Важно, что выполняется режим тишины. Важно, что всегда, если услышим, что кто-то хочет на нас когда-то где-нибудь хоть немного наступать, вы всегда дадите достойный отпор", – подчеркнул он.
После своего обращения Зеленский наградил военнослужащих орденом "За мужество" III степени и медалью "За воинскую службу Украине". Так президент отметил личное мужество, проявленное во время боевых действий, и образцовое выполнение воинского долга защитниками.
Напомним, 5 августа глава государства посмертно наградил орденом "За мужество" III степени военнослужащих, которые были подло расстреляны российскими оккупантами на Донбассе в конце июля, и еще двоих воинов, погибших весной.
Как сообщал OBOZREVATEL, во время визита в зону ООС Зеленский заявил, что пока не дает никаких гарантий относительно длительного сохранения перемирия на Донбассе, но надеется на это. По его словам, главная цель – сберечь жизнь украинских воинов.