"Кортежи – нах*й! Льготы ваши – нах*й! Дачи – нах*й!" сказал актер Зеленский и завоевал избирателей, уставших от старых политиков в кортежах и с государственными дачами.

Перед вторым туром президентских выборов кандидат Зеленский заявил в интервью РБК.

"Ребят, пускай в этих резиденциях живут детки какие-то. Ну какие-то лагеря отдыха, какие-то люди, которым это действительно нужно. Эти резиденции – я не вижу в них вообще никакого смысла ..."

Уже через месяц !!! после инаугурации теперь уже президент Зеленский поехал с семьей "проверять" президентскую дачу в Конча Заспе, на которой жил Ющенко 10 лет.

За несколько месяцев здесь сделают ремонт за государственный счет.

А через год после избрания президент Зеленский начинает жить на президентской даче в Конча Заспе. Прямо сейчас.

Президентская государственная дача для "слуги народа" – это трехэтажный особняк на берегу более чем на две тысячи квадратных метров и несколькими гектарами вокруг. Дом имеет четыре спальни, санузлы отделаны мрамором, лифт, кинозал, бильярдная, солярий, сауны, бассейн и массажный кабинет.

Посмотрите на этот дворец.

"Конец эпохи бедности!"

Дача, на которой проживает Владимир Зеленский радио Свобода

Дача, на которой проживает Владимир Зеленский радио Свобода