"Кортежи – нах*й! Льготы ваши – нах*й! Дачи – нах*й!" сказал актер Зеленский и завоевал избирателей, уставших от старых политиков в кортежах и с государственными дачами.

Перед вторым туром президентских выборов кандидат Зеленский заявил в интервью РБК.

"Ребят, пускай в этих резиденциях живут детки какие-то. Ну какие-то лагеря отдыха, какие-то люди, которым это действительно нужно. Эти резиденции – я не вижу в них вообще никакого смысла ..."

Уже через месяц !!! после инаугурации теперь уже президент Зеленский поехал с семьей "проверять" президентскую дачу в Конча Заспе, на которой жил Ющенко 10 лет.

За несколько месяцев здесь сделают ремонт за государственный счет.

А через год после избрания президент Зеленский начинает жить на президентской даче в Конча Заспе. Прямо сейчас.

Президентская государственная дача для "слуги народа" – это трехэтажный особняк на берегу более чем на две тысячи квадратных метров и несколькими гектарами вокруг. Дом имеет четыре спальни, санузлы отделаны мрамором, лифт, кинозал, бильярдная, солярий, сауны, бассейн и массажный кабинет.

Посмотрите на этот дворец.

"Конец эпохи бедности!"

Дача, на которой проживает Владимир Зеленский радио Свобода

Дача, на которой проживает Владимир Зеленский радио Свобода

Дача, на которой проживает Владимир Зеленский радио Свобода

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