Зеленский провел переговоры с Трампом: все подробности исторической встречи

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером США Дональдом Трампом.

На разговор Трампа и Зеленского было отведено 45 минут. Президенты поговорили перед журналистами и перешли к переговорам за закрытыми дверями. По завершении украинский глава выступил перед представителями СМИ.

OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с основными тезисами исторической встречи:

О войне на Донбассе и аннексии Крыма

Зеленский выразил уверенность, что совместные усилия ЕС и США могут помочь остановить войну на Донбассе.

"Мы понимаем, что только совместно ЕС и США могут помочь остановить войну на Донбассе", - сказал он.

Американский президент добавил, что Украине нужна не просто "помощь, а поддержка".

Лидер США подчеркнул, что Украина очень важна для ЕС в стратегическом плане, поэтому страны-члены должны вкладывать в нее гораздо больше, чем сейчас. Трамп заверил, что будет вести с ЕС переговоры на эту тему, посоветовав Зеленскому делать то же самое.

Зеленский заявил, что помимо войны на Донбассе в Украине есть еще одна – против коррупции. "И мы в ней победим", - добавил он, подчеркнув, что намерен вернуть оккупированные территории Донбасса и Крыма.

В свою очередь Трамп отметил, что Украина потеряла Крым во времена президентства Барака Обамы.

О встрече с Путиным

Трамп заявил, что верит – Зеленский встретится с главой РФ и сможет провести эффективные переговоры.

"Я надеюсь, что вы и президент Путин сможете собраться вместе и решить проблемы. Вы недавно добились прогресса в отношениях с Россией. И продолжайте делать это", - сказал Трамп.

