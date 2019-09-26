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27 сентября • обновлено в 19:34
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Зеленский провел переговоры с Трампом: все подробности исторической встречи

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером США Дональдом Трампом.

На разговор Трампа и Зеленского было отведено 45 минут. Президенты поговорили перед журналистами и перешли к переговорам за закрытыми дверями. По завершении украинский глава выступил перед представителями СМИ.

OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с основными тезисами исторической встречи:

О войне на Донбассе и аннексии Крыма

Зеленский выразил уверенность, что совместные усилия ЕС и США могут помочь остановить войну на Донбассе.

"Мы понимаем, что только совместно ЕС и США могут помочь остановить войну на Донбассе", - сказал он.

Американский президент добавил, что Украине нужна не просто "помощь, а поддержка".

Лидер США подчеркнул, что Украина очень важна для ЕС в стратегическом плане, поэтому страны-члены должны вкладывать в нее гораздо больше, чем сейчас. Трамп заверил, что будет вести с ЕС переговоры на эту тему, посоветовав Зеленскому делать то же самое.

Зеленский и Трамп

Зеленский и Трамп

Скриншот

Зеленский заявил, что помимо войны на Донбассе в Украине есть еще одна – против коррупции. "И мы в ней победим", - добавил он, подчеркнув, что намерен вернуть оккупированные территории Донбасса и Крыма.

В свою очередь Трамп отметил, что Украина потеряла Крым во времена президентства Барака Обамы.

О встрече с Путиным

Трамп заявил, что верит – Зеленский встретится с главой РФ и сможет провести эффективные переговоры.

"Я надеюсь, что вы и президент Путин сможете собраться вместе и решить проблемы. Вы недавно добились прогресса в отношениях с Россией. И продолжайте делать это", - сказал Трамп.

Зеленский и Трамп

Зеленский и Трамп

Офис президента

О скандале из-за Байдена

Что касается скандала вокруг "давления" Трампа на Украину, Зеленский ответил, что не хочет быть втянутым в президентскую гонку в США на выборах в 2020 году. "Вы все прочитали в обнародованной стенограмме. Никто на меня не давил", - сказал он.

Трамп заявил, что не оказывал никакого давления на украинскую сторону.

Также Зеленского спросили, обещал ли он Трампу расследовать "дело Байдена". "Я никому ничего не должен и не обещал. Я сказал, что мы готовы расследовать. У нас есть много важных вопросов: Иловайск, Майдан, коррупция..." - сказал он.

Президент Украины также заверил, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка – честный и независимый человек, которому он не может указывать. При этом ранее по телефону Зеленский щеголял перед Трампом тем, что глава ГПУ "на 100% мой".

Зеленский и Трамп

Зеленский и Трамп

Скриншот

О коррупции

Зеленский анонсировал серьезную борьбу с коррупцией. "Будем говорить с нашей командой, будем говорить с мировыми лидерами, чтобы все же этот имидж, что когда мы говорим об Украине, все начинают говорить "а что по поводу коррупции", чтобы эта "реклама" закончилась. И мы начинаем другую эпоху", - сказал он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Офис президента

О визите Трампа в Украину

Также Зеленский попросил Трампа пообещать, что он посетит Украину, поскольку "его предшественник не нашел на это времени".

Лидер США ответил, что попытается, подчеркнув, что "Украина имеет большой потенциал". "Я из Украины и хорошо об этом знаю", - ответил ему Зеленский.

Зеленский и Трамп

Зеленский и Трамп

Скриншот

Зеленский также отличился шутками на встрече с Трампом. Несколько раз он вызвал улыбку у американского коллеги. В частности, когда сказал, что пусть лучше разговор транслируют по телевизору, чем по телефону.

Зеленский и Трамп

Зеленский и Трамп

Офис президента

Зеленский и Трамп

Зеленский и Трамп

ZN.UA

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

Импичмент Трампа также поддержала его бывший оппонент на выборах в 2016 году Хилари Клинтон, заявив, что президент "предал США".

Какая вероятность снять Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.

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Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США Нью-Йорк
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Шевченко Юрий
Шевченко Юрий
На 95+% увага до нью-йоркського візиту Зеленського була зумовлена обставинами його розмови з Трампом. Таким саме успішним можно було би вважати візит, якби на шляху від лімузину до будівлі ООН над президентом пролітали два голуби, і зробили свою чорну справу.
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1
0
Antuan Zaicenger
Antuan Zaicenger
Так вот, если я разбил харю Телепузику и Кускову-Обрубку (фильм смешной рекомендую), это не значит, что рагульё может рассуждать о демократии, ваши понятия о ней на уровни свиньи
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Waix Alex
Waix Alex
Еще один шаг к сближению и демократии.Правда на стороне Украины!Пусть захлебнутся желью от злобы кремлеботы,подстилки кремлевские!
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