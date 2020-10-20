Зеленский начал ежегодное обращение в парламенте
Во вторник, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский начал ежегодное обращение к украинцам с трибуны Верховной Рады.
Как ранее выяснил OBOZREVATEL, глава государства попросит соблюдать рекомендации и требования относительно борьбы с эпидемией COVID-19. Также он расскажет об инициативе относительно оккупированного Крыма, пояснит необходимость нового экономического подхода для Донбасса, а также развенчает "зраду" об украинской армии.
Добавим, что ежегодное послание президента к Верховной Раде должно было состоятся еще в апреле, но его перенесли из-за карантина.
Ранее заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук анонсировал, что в обращении Зеленского будут обозначены основные положения состояния внешней и внутренней ситуации в Украине, а также прозвучат ответы "на многие вопросы, которые задают, особенно в последнее время".
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 октября Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в том числе ответить на пять важных для общества вопросов.
В Офисе президента отметили, что опрос не будет иметь юридических последствий, а таким образом власть хочет позволить украинцам самостоятельно определить свои базовые ожидания о курсе развития страны.
В СМИ обнародовали формат, в котором будет проводиться опрос президента в день выборов. Украинцам нужно будет заполнить анкету, выйдя из избирательного участка.