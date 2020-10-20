Зеленский начал ежегодное обращение в парламенте

Во вторник, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский начал ежегодное обращение к украинцам с трибуны Верховной Рады.

Как ранее выяснил OBOZREVATEL, глава государства попросит соблюдать рекомендации и требования относительно борьбы с эпидемией COVID-19. Также он расскажет об инициативе относительно оккупированного Крыма, пояснит необходимость нового экономического подхода для Донбасса, а также развенчает "зраду" об украинской армии.

Добавим, что ежегодное послание президента к Верховной Раде должно было состоятся еще в апреле, но его перенесли из-за карантина.

Ранее заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук анонсировал, что в обращении Зеленского будут обозначены основные положения состояния внешней и внутренней ситуации в Украине, а также прозвучат ответы "на многие вопросы, которые задают, особенно в последнее время".

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