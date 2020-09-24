Зеленский на Закарпатье возмутился из-за очередей грузовиков, которые стоят 6 суток

Президент Украины Владимир Зеленский возмутился тем, что на украино-словацкой границе стоят многокилометровые очереди из грузовиков.

Во время визита в Закарпатскую область глава государства посетил пункт пропуска "Ужгород Вишне Немецкое", сообщается на сайте Офиса президента.

"Я не понимаю, почему такие вопросы не могут решить? У нас люди стоят на границе шесть суток", – сказал он, назвав такую ситуацию недопустимой.

В свою очередь глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко уточнил, что очередь создалась из-за поломки сканера на стороне Словакии.

"Они забирают только пять грузовых транспортных средств в час, это в сутки 120 транспортных средств", – отметил он.

Дейнеко добавил, что ГПСУ уже привлекла к этому вопросу Министерство иностранных дел. Глава МИД уточнил, что обсудил проблему со своим словацким коллегой.

Также Зеленский поручил включить вопрос реконструкции пункта пропуска в программу "Большое строительство" и закончить работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед пунктами пропуска "Ужгород" и "Тиса" со стороны Украины было зафиксировано скопление 200 грузовиков, а выезда через пункт "Лужанка" ожидали около 200 микроавтобусов и легковых автомобилей.