Зеленський на заході України: "Ми вже робимо"...селфі з постраждалими
ХТО Є WHO⁉️
Хроніка повеней на Заході країни!!
24-27 липня 2008 року...
Президент - Віктор Ющенко, Прем‘єр - Юлія Тимошенко. (Я - перший заступник міністра соцполітики... Сам себе не похвалиш...)
КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ:
Родинам загиблих - 100 000 гривень (20 ,7 тис. дол).
За втрачене майно та відновлення житла (перший транш):
50 000 гривень (10,4 тис. доларів) - 1-ша категорія;
20 000 гривен (4,2 тисячі доларів) - друга категорія;
5 000 гривень (1,04 тисяча доларів) - третя категорія.
Повний розрахунок за будівництво, відновлення, поточний ремонт житла - по факту виплат. Плюс - доплата за втрачений врожай на присадибній ділянці.
‼️‼️ 23 - 26 червня 2020 року...
Президент - Володимир Зеленський, Прем‘єр - Денис Шмигаль. (Я - шурую пости на Фейсбуці)
Виплат родинам загиблим - 0!!!
Виплат за пошкоджене майно - 0!!!!
Володимир Зеленський під час піар-візиту на Прикарпаття: "Ми не просто думаємо, що робити... Ми вже робимо..."!
Робимо... Селфі з постраждалими!!