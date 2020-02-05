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7 февраля • обновлено в 08:11
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Зеленский на всю Украину засветил данные нового ID-паспорта: очередное видео от ОП

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Президент Украины Владимир Зеленский первым в стране получил ID-карту с электронной подписью.

Подтверждающий ролик опубликовал в соцсетях Офис главы государства (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Теперь в моей ID-карте гражданина Украины есть электронная подпись. Процедура его внесения забрала всего три минуты. Рад, что стратегия "Государство в смартфоне" дает новые результаты. Продолжение следует!" – отметил президент.

Зеленский получил паспорт с электронной подписью

Зеленский получил паспорт с электронной подписью

Скриншот из видео

Зеленский получил паспорт с электронной подписью

Зеленский получил паспорт с электронной подписью

Скриншот из видео

Зеленский получил паспорт с электронной подписью

Зеленский получил паспорт с электронной подписью

Скриншот из видео

Чтобы получить заветный паспорт, Зеленский посетил Оболонский районный отдел Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы Украины, где первым протестировал бесплатную услугу.

При этом президент неосторожно засветил на всю Украину личные данные, показав паспорт на камеры.

Зеленский получил паспорт с электронной подписью

Зеленский получил паспорт с электронной подписью

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Офисе Зеленского показали эффектный черно-белый ролик о программе дешевых кредитов для бизнеса.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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