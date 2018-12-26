МоваЯзык
Регистрация
БлогиМир

/Блоги - Новости политики

Лариса Волошина
Лариса Волошина
Український журналіст, публіцистВсе статьи автора

Хто із українців готовий голосувати за Зеленського?

Шоумен і лідер студії "Квартал-95" Володимир Зеленський заявив, що він разом із партією "Слуга народу" йдуть у політику

Вчорашня заява Володимира Зеленського не показує нам його остаточної визначеності. Нам сказали, що є певна партія, яка готова поборотися за місце в парламенті, але Зеленський не надав ніяких даних про членів цієї партії. Сказав, що це таємниця. Зазначив лише, що там чимало людей із шоу "95-й квартал". Ну, це дивно як для політичної партії. Бо політичні партії – це об’єднання громадян, які ґрунтуються на певних цілях, ідеологічних засадах і на досягненні певної мети.

У випадку із Зеленським складається враження, що нам презентують нове шоу, яке можемо дивитися на кращих телеканалах країни, а не політичну партію, з якою ми мали би ознайомитися, перед тим як робити свої електоральні висновки.

Є ще одна заява Зеленського, правда, з інтригою, що він може балотуватися на президентську посаду. Він сказав, що готовий на перемовини з Путіним. Аналізуючи їх, Зеленський додав, що Україні висуватимуть свої вимоги, ми будемо висувати свої і десь посередині домовимося. Коли йому сказали, що за це певно доведеться щось віддати, Зеленський відповів, що йому не цікаві території, йому цікаві люди. І додав, що він би не приймав рішення по територіям, а запитав би у людей. Але питання територіальної цілісності України не вирішується на референдумі.

Новости
Что бы мы не выбрали – это наш выбор

Якщо українці зможуть вирішувати побідні речі на референдумах, то це підігрівання Путіну. Подібна ініціатива відкриває шлях і створює прецедент для нових референдумів, типу кримського. Це коли будь-який невіглас, або заручившись підтримкою зовнішньої сили або залякавши чи ввівши в оману суспільство, може вирішувати на референдумі або долю української держави і її цілісності або її територіального устрою.

Перед нами шоу. Чому взагалі соціологічні служби вводять прізвище Зеленського в політичні рейтинги, якщо він навіть ще не робив подібних ініціатив. Чому тоді в цей список не внесли гречку і мішок картоплі? От чому Зеленський, а не Іванов, Петров, Сідоров? Сама поява Зеленського – це вже маніпуляція. Ми бачили, що українці схилялися до його кандидатури і давали йому навіть 2-ге місце на президентських перегонах. І це ще було до того, як він почав відповідати на політичні питання.

Хто із українців готовий голосувати за Зеленського?

Владимир Зеленский

Цікавий і його електорат. Зеленського підтримували люди, які були на Майдані, стверджують, що вони є проєвропейськими і пронатівськими. Тобто потенційного виборця Зеленського не цікавлять пенсії, зарплати і тарифи. Такі люди цікавляться економікою, інноваціями, рухом до Європи, НАТО і геть від Москви.

Але коли ці люди почують про домовленості із Путіним, референдуми про територіальну цілісність, думаю, що їх думка зміниться.

Можливо, це і не погано, що всіх цих кандидатів почали витягувати на політичну дискусію, аби почути їх думку про найболючіші для держави моменти. Це внесе свої корективи в тому числі і в електоральні рейтинги.

Читайте все новости по теме "Выборы президента Украины 2019" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Лариса ВолошинаЛариса Волошина
Тема
Выборы президента Украины 2019
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
выборы в Украине
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
6
Смешно
1
Интересно
8
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВВИРІШИВ ДОМОВЛЯТИСЯ З ИУТІНИМ- ПРО ЗДАЧУ кРИМУ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Хоче у політику то хай йде, тільки починати треба не з національного рівня. Якщо не помиляюсь він та його друзі з Кривого Рогу - повертайтесь на малу батьківщину і спочатку здолайте Вілкула, а як вдасться зробити Кривий Ріг кращим містом України тоді вже чекаємо героїв у столиці.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги