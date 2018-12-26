Шоумен і лідер студії "Квартал-95" Володимир Зеленський заявив, що він разом із партією "Слуга народу" йдуть у політику

Вчорашня заява Володимира Зеленського не показує нам його остаточної визначеності. Нам сказали, що є певна партія, яка готова поборотися за місце в парламенті, але Зеленський не надав ніяких даних про членів цієї партії. Сказав, що це таємниця. Зазначив лише, що там чимало людей із шоу "95-й квартал". Ну, це дивно як для політичної партії. Бо політичні партії – це об’єднання громадян, які ґрунтуються на певних цілях, ідеологічних засадах і на досягненні певної мети.

У випадку із Зеленським складається враження, що нам презентують нове шоу, яке можемо дивитися на кращих телеканалах країни, а не політичну партію, з якою ми мали би ознайомитися, перед тим як робити свої електоральні висновки.

Є ще одна заява Зеленського, правда, з інтригою, що він може балотуватися на президентську посаду. Він сказав, що готовий на перемовини з Путіним. Аналізуючи їх, Зеленський додав, що Україні висуватимуть свої вимоги, ми будемо висувати свої і десь посередині домовимося. Коли йому сказали, що за це певно доведеться щось віддати, Зеленський відповів, що йому не цікаві території, йому цікаві люди. І додав, що він би не приймав рішення по територіям, а запитав би у людей. Але питання територіальної цілісності України не вирішується на референдумі.

Якщо українці зможуть вирішувати побідні речі на референдумах, то це підігрівання Путіну. Подібна ініціатива відкриває шлях і створює прецедент для нових референдумів, типу кримського. Це коли будь-який невіглас, або заручившись підтримкою зовнішньої сили або залякавши чи ввівши в оману суспільство, може вирішувати на референдумі або долю української держави і її цілісності або її територіального устрою.

Перед нами шоу. Чому взагалі соціологічні служби вводять прізвище Зеленського в політичні рейтинги, якщо він навіть ще не робив подібних ініціатив. Чому тоді в цей список не внесли гречку і мішок картоплі? От чому Зеленський, а не Іванов, Петров, Сідоров? Сама поява Зеленського – це вже маніпуляція. Ми бачили, що українці схилялися до його кандидатури і давали йому навіть 2-ге місце на президентських перегонах. І це ще було до того, як він почав відповідати на політичні питання.

Владимир Зеленский

Цікавий і його електорат. Зеленського підтримували люди, які були на Майдані, стверджують, що вони є проєвропейськими і пронатівськими. Тобто потенційного виборця Зеленського не цікавлять пенсії, зарплати і тарифи. Такі люди цікавляться економікою, інноваціями, рухом до Європи, НАТО і геть від Москви.

Але коли ці люди почують про домовленості із Путіним, референдуми про територіальну цілісність, думаю, що їх думка зміниться.

Можливо, це і не погано, що всіх цих кандидатів почали витягувати на політичну дискусію, аби почути їх думку про найболючіші для держави моменти. Це внесе свої корективи в тому числі і в електоральні рейтинги.