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5 марта • обновлено в 16:15
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Зеленский на Полтавщине потроллил бизнесменов шуткой

1.8т
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Президент Украины Владимир Зеленский пошутил на представителями бизнеса в ходе рабочего визита в Полтавскую область.

Казус произошел в начале его знакомства с предпринимателями. Видео транслировалось на официальной странице Офиса президента в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот видео

"Всем добрый день! Что-то у вас не очень веселые лица. Будем говорить о серьезных вещах. Здесь преимущественно я вижу фамилии и имена, которые я, честно говоря, не знаю. Поэтому я думаю, что мы пообщаемся, познакомимся", – улыбаясь, сказал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Полтава
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