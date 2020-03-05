Президент Украины Владимир Зеленский пошутил на представителями бизнеса в ходе рабочего визита в Полтавскую область.

Казус произошел в начале его знакомства с предпринимателями. Видео транслировалось на официальной странице Офиса президента в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Зеленский Скриншот видео

"Всем добрый день! Что-то у вас не очень веселые лица. Будем говорить о серьезных вещах. Здесь преимущественно я вижу фамилии и имена, которые я, честно говоря, не знаю. Поэтому я думаю, что мы пообщаемся, познакомимся", – улыбаясь, сказал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

во время визита в Новые Санжары, где закончился карантин эвакуированных из Уханя, с Зеленским произошел конфуз. Когда он рассказывал о красотах Украины, синхронно с ним каркнула ворона. Президент перевел это в шутку.

А общаясь с бизнесменами Полтавщины глава государства сострил об условиях проживания его делегации, заявив, что их отель попроще, чем место, где проходила встреча.

Напомним, Зеленский прибыл на Полтавщину 5 марта с двухдневным рабочим визитом.

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