Зеленский на пляже записал видео ко Дню Конституции и пристыдил украинцев

Тимур Григоренко Политика 08:59, 28.06.2020 Обновлено: 09:13, 28.06.2020

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции, записав видео обращение на пляже.

Запись опубликовали на Facebook-странице главы государства (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Что для меня беречь Украину? Ответ прост – это беречь каждого украинца. И именно конституционные права гражданина является подсказкой, как это делать. Мы должны научиться уважать права друг друга. Понимать, что круг твоих прав не может посягать на права другого человека. Уважать закон, а не соревноваться в сообразительности, как можно его обойти", – говорится в сообщении.

При этом Зеленский пристыдил украинцев, которые во время пандемии не носят защитные маски в метро, громко ночью включают музыку, сжигают сухую траву, вырубают лес или едут на перегруженной фуре.

Также президент возложил цветы к памятнику создателя первой украинской Конституции гетмана Пилипа Орлика.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции Украины отметил государственными наградами ряд певцов, ученых, военных, деятелей культуры и других.

Комментировать
Политика

Смотрите также

Одесские пляжи в разгар коронавируса заполнены людьми. Видео

Украинцам повысят минимальную зарплату: первый этап – в сентябре

От коронавируса умерла глава лабораторного центра Львова

Скоро ситуация с COVID-19 в Украине станет неконтролируемой, – эпидемиолог

Главный санврач Ляшко – о желании стать президентом Украины: буду баллотироваться