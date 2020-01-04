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4 января • обновлено в 11:04
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Зеленский на обложках мировых журналов: Мендель заявила о показательном знаке

1.6т
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Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель подытожила семь месяцев работы на своей должности и перечислила главные достижения Владимира Зеленского за прошедший год.

Мендель заявила, что Зеленский превращается в одного из самых влиятельных людей мира. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Среди достижений президента пресс-секретарь выделила первый профайл в американском еженедельнике The New Yorker и первую обложку в журнале Time с украинским президентом.

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Владимир Зеленский и Юлия Мендель

Владимир Зеленский и Юлия Мендель

Коллаж

"Сегодня 7 месяцев, как я на настоящей должности, а в этом месяце исполняется три года, как попала в коммуникации...Хотя основная заслуга здесь, конечно, не пресс-службы, а самого Владимира Зеленского. Пока украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, нам, украинцам, стоит ожидать еще больше приятных новостей 2020", - написала Мендель.

Ранее OBOZREVATEL писал, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель попала в жесткий конфуз. На этот нюанс обратило внимание издание "Буквы" и успело закскринить ошибку правой руки главы государства.

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Автор
Карина Бондаренко
Персоны
Юлия Мендель Владимир Зеленский
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Как директор свинарника может стать одним из самых влиятельных людей в мире?))
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bregovich mark
bregovich mark
Нанюхалась клея и несет несуразицу!
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
МЕНДЕЛЬ ТЫ ПОЗОР НАЦИИ, ТОЧНО КАК И ЗЕ...
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