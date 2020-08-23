Зеленский: на месте Лукашенко в течение месяца провел бы новые выборы

Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, должен иметь смелость назначить новые выборы в стране.

Об этом заявил в интервью Euronews президент Украины Владимир Зеленский. Он сказал, что на месте Лукашенко провел бы выборы в течение месяца.

"Давайте представим, что я уверен в себе, и уверен в выборе людей. Как я могу всех успокоить? Я бы определенно сказал: "В течение месяца будет новое голосование. И я участвую в новых выборах. Кто еще хочет участвовать – вперед!", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что пригласил бы на выборы всех международных наблюдателей.

По его словам, любой кандидат должен быть допущен к повторным выборам.

"Я бы сказал народу Беларуси: "Пожалуйста, выбирайте, кого хотите. И после этого результата больше не будет вопросов. Я в этом убежден", – сказал глава государства.

"Если Лукашенко победит, он победит; если победит кто-то другой, то это будет кто-то другой. Но все были бы спокойны, без [пролитой крови], это было бы справедливо и вошло бы в историю", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский осудил применение силы к гражданам Беларуси, которые вышли на протесты против действующей власти.