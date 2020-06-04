Зеленский на Хмельнитчине подстрелил "кабана": видео президентской "охоты"

Президент Украины Владимир Зеленский пострелял из лука в Каменец-Подольском.

Это произошло во время визита главы государства в Хмельницкую область. Видео президентской "охоты" опубликовал телеграм-канал "Нетипичный Харьков" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Владимир Зеленский на Хмельнитчине подстрелил "кабана" Скриншот видео

Зеленский выстрелил в мишень кабана и попал в ногу. Однако в мишени уже была одна стрела, какая из них была выпущена президентом, непонятно, потому что обе попали в ногу.

Владимир Зеленский на Хмельнитчине подстрелил "кабана" Скриншот видео

Зеленского похвалили за меткость, отметив, что с первого раза почти ни у кого не получается.

"Не убил, уже хорошо. Убивать нельзя", – прокомментировал свою стрельбу глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, видео приезда Владимира Зеленского в одно из сел Хмельницкой области вызвало ажиотаж среди пользователей сети. Украинцы активно стали обсуждать передвижение главы государства в кортежах, а не на велосипеде.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!