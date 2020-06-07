Команда Зеленского на грани катастрофы. Внеочередные выборы в Раду неизбежны – Данилюк

Пандемия коронавируса будет использоваться властью Украины для оправдания своих ошибок. Вторая волна COVID-19 будет может стать опасной, чем первая, с точки зрения угроз для здоровья граждан и экономики.

Президент Украины Владимир Зеленский не понимает, как работает экономика. Это не было бы проблемой, если бы в его команде были настоящие экономисты-профессионалы. Но слабая кадровая политика главы государства ставит его на грань катастрофы.

Об этом и многом другом в эфире программы "Острый вопрос" на телеканале ObozTV рассказал экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

– Боитесь ли вы коронавируса?

– Да, есть определенное опасение. Как это может влиять на меня, на моих близких. Но также как это косвенно может влиять на жизнь украинцев.

Коронавирус – это опасность не только для здоровья граждан. Он также будет влиять на будущее. Если сейчас правительство не справится с пандемией, это означает, что страна будет слабее, а люди – беднее. Это то, чего надо не только опасаться, а делать все возможное, чтобы этого не произошло.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

– Реплика зрительницы: "Коронавирус – это фейк и разработка Кремля. У нас проблем и так хватает, президент подыгрывает Америке".

– Мне трудно это комментировать. Когда такое количество людей в мире погибло, говорить, что это фейк... Это похоже на то, как некоторые лица очень активно утверждали, что не было Голодомора, или называли фейками другие очевидные вещи.

Коронавирус ударил по многим странам. И те, кто сначала недооценивали возможной угрозы, сейчас платят очень высокую цену. И, к сожалению, эта цена оплачивается жизнями людей.

Вспомните страны, которые просто закрыли на это глаза. Бразилия сейчас находится на третьем месте в мире. Россия. В определенный момент они делали вид, что просто ничего не происходит, а сейчас там очень высокий уровень заболеваемости, много погибших.

Власть должна ответственно к этому относиться. Не имитировать, что делают другие, и не реагировать на популярность определенных идей. Это ответственность за конкретную жизнь каждого конкретного гражданина.

– Следующая реплика: "Я потеряла работу, и таких, как я, много. Вот заслуга действующей власти. Все это из-за карантина".

– Карантин серьезно ударил по экономической активности в Украине. Очень много украинцев или уже потеряло работу, или может потерять в ближайшем будущем. Самое страшное, что потом они не смогут найти другую работу. Второе – это уровень зарплат. Если экономика не будет развиваться, уровень зарплат будет падать.

Да, это непосредственный эффект от карантина. И поэтому очень важно вводить его в правильном формате, чтобы не было ограничений, которые не дают результата, то есть не сдерживают вирус, но бьют по экономике.

– Есть ли у вас ощущение, что сейчас коронавирусом власть прикрывает свои ошибки?

– Есть такое ощущение. Хочу сказать, что это будет и в будущем. Все ошибки, даже изменения климата, будут прикрываться коронавирусом. Так повезло власти, что делать.

Сейчас Украина выходит из первой волны коронавируса. Уверен: будет вторая. Я хотел бы, чтобы власть сделала все выводы, не искала виновных, а просто готовилась ко второй волне. Потому что она может оказаться гораздо опаснее, чем первая.

– По здоровью или по экономике?

– Связанные вещи.

– Следующая реплика: "У Зеленского и правда туман в голове в вопросах экономики"?

– Есть ли у него понимание определенной экономической логики? Как работает экономика, сфера финансов? Нет. Должен ли президент иметь эти знания? Не всегда. В зависимости от того, кто у него в команде.

Но проблема была тогда (когда мы ссылаемся на пленки, записанные в кабинете премьера), что и премьер не имел экономического понимания. Более того – он не имел экономического образования, не имел понимания, как экономика работает.

– Я с вами согласен. Единственное добавлю. Возможно, не должен разбираться во всех сферах государства при одном условии: если ответственность за все, что происходит в государстве, не лежит на нем.

– Подождите-подождите. Мы создали такую ситуацию и начинаем в нее верить. Президент почему-то считает, что он за все отвечает.

Владимир Зеленский

– Президент как институт – нет, президент Зеленский как фигура – да.

– Он сделал так, чтобы большинство украинцев в это поверило. И поэтому очень серьезно пострадает.

С такой кадровой политикой гарантированно он провалит свою миссию.

– Какую?

– Которую он сейчас нарисовал. Что будет экономический рост, будет мир, будет прорыв в каждой сфере. Этого можно было достичь через соблюдение Конституции, через формирование государственных институтов, через правильную кадровую политику. Этого сейчас нет.

Если все сконцентрировать на себе с такой слабой кадровой политикой – это рецепт катастрофы.

– Но президент сам недавно сказал: "Я не могу найти министров". В какой стране с такой формой правления, как в Украине, президент должен искать министров?

– Неужели вы думаете, что в Украине нет сильных кандидатов на должности министров?

– Я убежден, что президент не должен этим заниматься. Но если он об этом говорит, он этим занимается.

– Знаете, каждый раз он об этом говорит, и люди понемногу привыкают, что так и должно быть. Так не должно быть.

Даже если он не будет этим заниматься, если кадровый подбор качественный, тогда даже и это простительно. Но, к сожалению, этого нет.

Иногда возникает впечатление, что есть определенный профиль, под который ищут. И этот профиль не профессиональный. "Как должен выглядеть министр культуры? Так. Вот такого мне и приведите".

Думаю, что ищут под клише.

– Может, просто лояльного ищут? Должен быть свой.

– Есть несколько параметров, но, к сожалению, профессионализма среди них нет.

Министров подбирают под "определенный профиль"

– Есть ли в команде президента люди, которые хорошо разбираются в экономике, в финансах, благодаря которым он может заполнить эти пробелы?

– Есть. Даже сейчас есть. В Кабмине есть пара человек.

– Следующий вопрос: "Вы сами ушли из Зе-команды или вас попросили?"

– Я сам пришел и сам ушел.

– А почему ушли? Помню, это была почти эпопея.

– На самом деле, никакой эпопеи не было. Это случилось в сложный период летом, когда строились новые подходы к управлению страной. Я был против таких подходов.

Когда Владимир Зеленский строил систему, при которой вся власть концентрируется у президента, я ему говорил, что это не только опасно для него, а очень опасно для страны, потому что делает ее слабее.

Я видел другой подход к формированию Верховной Рады. Когда прошли выборы и я понял, что уже есть монобильшинство, то был против того, чтобы это монобильшинство воспринимали как стадо баранов.

Хотя качество парламента и неадекватно, но все равно это парламентско-президентская республика. Поэтому такое ручное управление Администрацией президента я не воспринимал.

Я верю в государственные учреждения. Как только ты начинаешь пренебрегать государственными институтами, ты должен быть на рынке, а не в кресле президента.

У меня есть подход к формированию Кабинета министров. К сожалению, формирование такого слабого Кабмина, что было сделано в сентябре, я тоже не мог воспринимать, потому что видел серьезные риски в этом. Я предупреждал президента, что все ошибки Кабинета министров, все ошибки Верховной Рады станут его ошибками.

Именно из-за этой концентрации власти я принял решение уйти.

– Вы видели, что парламент пытаются превратить в "стадо баранов". Это понимали?

– Когда вы так относитесь к фракции, тогда не обижайтесь, когда через некоторое время она начнет распадаться, ничего не будет голосовать. Потому что в конце концов депутаты начинают создавать собственную субъектность.

– Сустя год фракция "Слуга народа" начала отстаивать свою самостоятельность?

– Вы же видите, что это происходит сейчас. И это только начало процесса.

– Будет конфликт между парламентом и Офисом?

– Конечно. Он возникнет, и, думаю, это закончится досрочными парламентскими выборами. Хотя бы потому, что это не стадо баранов.

– Помните, что недавно говорил президент во время пресс-конференции? "Пока парламент голосует за нужные законопроекты, я их не распускаю".

– Президент таким образом искусственно преувеличил свою субъектность.

В чем огромные риски для президента? Он каждый раз увеличивает ожидания от себя.

В Украине было много примеров, когда хочешь разогнать, а не можешь. Но ты сказал "А", а "Б" – не можешь. С этого начинается лавинообразное падение субъектности. На глазах. Она будет просто заваливаться.

И это будет тем самым моментом – когда "нишмагла".

– Нужно ли украинцам ожидать дефолта?

– Не надо его ожидать. Дефолт – это банкротство страны, каждого украинца. Ничего хорошего это не приносит. И те, кто сейчас к этому толкают, хотят достичь хаоса в стране и воспользоваться этим хаосом.

Поэтому давайте будем ожидать не дефолта, а возвращения к росту экономики, к тому, что в Украину начнут приходить инвестиции и создаваться рабочие места.

– Есть ли угроза дефолта?

– Угроза есть.

– Большая?

– Думаю, что нет. Из-за того, что, мне кажется, и у президента, и у премьера уже есть понимание, что дефолт очень опасен для власти на этом этапе. Они не допустят.

Потому что дефолт – это банкротство, а банкротам денег не дают. Сейчас экономика падает. Единственный источник финансирования – это заимствования. Это то, чего хотелось бы избежать, но в этой ситуации других вариантов просто нет.

Президент это очень хорошо понимает, потому что альтернативы нет.

– Далее: "Дайте хороший действенный совет, куда инвестировать 5 тысяч долларов, чтобы нормально заработать?"

– Если бы я дал такой совет в Соединенных Штатах, меня бы сразу арестовали. Людей, которые не имеют образования в финансах, не понимают рисков, очень просто толкнуть к каким-то решениям, они могут просто потерять свои деньги.

Поэтому я к этому отношусь абсолютно ответственно. И точно в эфире об этом говорить не буду.

Единственное, что бы я сейчас посоветовал – я рад, что у людей есть эти деньги. Но я бы немного подождал и просто посмотрел бы на негативный сценарий. Потому что если случится вторая волна коронавируса, возможно, этому человеку, который задает вопросы, эти деньги могут понадобиться.

– Оставить "подушку"?

– Да, я думаю, что это важно.

Если есть полная вера во власть, в правительство, что оно справится и будет помогать, тогда сейчас можно рассматривать возможность инвестирования. Но я бы не спешил.