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11 апреля • обновлено в 20:44
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Зеленский рассказал, как карантин ограничил военных на Донбассе

1.3т
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Президент Украины Владимир Зеленский, который 11 апреля посетил зону Операции объединенных сил, заявил, что военные из-за пандемии коронавируса COVID-19 живут "в красном режиме".

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Об этом глава страны написал в соцсетях. Он отметил, что эта командировка в связи с карантином стала первой за много недель. "Но хотел увидеть наших военных на Донбассе", – отметил Зеленский.

Зеленский на Донбассе

Зеленский на Донбассе

facebook.com/pressjfo.news

"Сейчас наши военные живут в красном режиме: ограничено передвижение между городами и командировки, они пользуются средствами защиты, постоянно измеряют температуру.

Сегодня приехал подбодрить, показать нашу поддержку и убедиться, что военно-мобильные госпитали в зоне боевых действий готовы оказать всю необходимую помощь", – написал украинский лидер.

Зеленский на Донбассе

Зеленский на Донбассе

facebook.com/pressjfo.news

Президент уточнил, что посетил часть, в которой есть мобильная ПЦР-лаборатория, передвижные хирургический кабинет и рентген-комплекс, а также мобильный стоматологический кабинет.

"По дороге к Богдановке, в полях, среди озимой пшеницы, пестрело большое облако дыма. Это еще больше обострило ощущение войны. И хотя на участке разведения сил "Петровское", как и на других двух, обстрела нет, этот дым еще больше усилил желание закончить войну и достичь мира. Чтобы каждый украинец забыл ужасы потерь и всегда чувствовал себя в безопасности", – написал Зеленский.

Зеленский на Донбассе

Зеленский на Донбассе

facebook.com/pressjfo.news

Зеленский на Донбассе

Зеленский на Донбассе

facebook.com/pressjfo.news

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне Операции Объединенных сил 11 апреля террористы "Л/ДНР" семь раз нарушили режим прекращения огня. За сутки трое украинских военных получили ранения.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Коронавирус Карантин в Украине Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
фотографии ООС Вооруженные силы Украины
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Почему ЗЕ не сказал когда будет парад ВСУ в Донецке, Луганске и Севастополе?
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Попович Олег
Попович Олег
бубочка иди на...
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
Смешно!
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