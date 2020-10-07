Зеленский: мы уверенно идем к полноправному членству в Евросоюзе, получили позитивный ответ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главным итогом саммита Украина-ЕС, который прошел в Брюсселе 6 октября, движение к полноправному членству в Евросоюзе.

О результатах встречи в Брюсселе Зеленский написал в своем Telegram-канале. Он заявил, что украина получила положительный ответ от ЕС.

"Мы уверенно идем к полноправному членству в Евросоюзе. И это является главным итогом встреч в Брюсселе. Членство не как самоцель, а как признание наших ценностей", – сообщил президент.

Также он отметил, что Украина "переросла" действующее соглашение об ассоциации.

"Украина уже точно переросла действующее Соглашение об ассоциации и стремится к его обновления. К большим амбициям и глубине. И да, мы получили положительный ответ от Евросоюза", – написал Зеленский.

Кроме того, он отметил, что, по итогам саммита, Украина получит "промышленный безвиз" и "открытое небо" с Евросоюзом.

Еще одним итогом встречи в Брюсселе глава государства назвал помощь ЕС в получении вакцины от COVID-19, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых.

Также Зеленский подчеркнул, что полностью сняты все опасения по поводу безвизового режима для украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в работе 22 саммита Украина-ЕС в Брюсселе, который стал первым реальным двусторонним саммитом Евросоюза с третьей страной, проведенным физически с момента начала пандемии COVID-19.