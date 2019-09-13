"Зеленский может закончить войну на Донбассе!" Американский дипломат указал на важный нюанс

Президент Украины Владимир Зеленский может закончить войну с Россией на востоке страны.

Об этом на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) заявил американский дипломат и бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, передает "Апостроф".

"Владимир очень успешный бизнесмен. Он получил более 73% поддержки, он умный человек, планирует закончить войну на Востоке на украинских условиях и побороть коррупцию. Я думаю, он это сможет сделать", - отметил он.

По словам Тейлора, если Зеленский продолжит курс на восстановление мира на Донбассе, борьбу с коррупцией, курс на вступление в ЕС и НАТО, тогда отношения США и Украины будут все прочнее и прочнее.

Владимир Зеленский

Также он прокомментировал переговоры украинского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

"Путин трижды общался с Зеленским по телефону. Я не думаю, что он часто общался по телефону с Порошенко. Я считаю очень правильно, что президенты России и Украины начали говорить друг с другом, есть некий прогресс, чего не хватало ранее. И Зеленский получил огромную победу, когда вернул политзаключенных из России. Есть потенциал для конструктивного диалога", - подчеркнул дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МИД Вадим Пристайко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал завершить войну на Донбассе как можно быстрее, но при этом не идти на неприемлемые компромиссы.

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