Зеленский может возглавить украинское сопротивление: появился прогноз из России

Президент Украины Владимир Зеленский имеет два пути на будущее: или он присоединится к "капитулянтам" и будет договариваться с президентом России Владимиром Путиным о "возвращении" Донбасса и отмене Конституции, или же станет настоящим лидером украинского сопротивления.

Об этом заявил известный российский публицист и политолог Андрей Пионтковский в комментарии "Радио Свобода". По его словам, у Зеленского есть большой шанс стать лидером.

Политолог считает, что президент страны – не противник идеи украинской государственности, а скорее равнодушен к ней. Поэтому, по его мнению, это оставляет надежду, что поведение украинского президента может меняться в зависимости от влияния разных людей, в том числе и в положительную сторону.

Политолог Андрей Пионтковский и президент Украины Владимир Зеленский

Он отметил, что очень обеспокоен общением главы Офиса президента Андрея Богдана, первого помощника президента Сергея Шефира и других из Зеленским.

"Долго балансировать между ними и украинскими патриотами у президента не получится. У него остается два выхода: либо полностью присоединиться к "капитулянтам" и вместе с Медведчуком (Скандальный украинский политик. – Ред.) договариваться с Путиным о "возвращении" Донбасса и отмене украинской Конституции, или стать настоящим лидером украинского сопротивления. И мне кажется, у Зеленского есть шанс им стать", – объяснил Пионтковский.

По его словам, первым признаком понимания президентом ситуации в стране стала растерянность после разговора с Путиным: он показал не "маску успешного шоумена, а лицо живого человека".

Политолог отметил, что обнадеживающими является то, что Зеленский во время встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом подчеркнул, что аннексированный Россией Крым "обязательно вернется в Украину", и заострил внимание на российских репрессиях в отношении крымских татар.

Положительным, по мнению Пионтовського, является и то, что в поездке президента в Турецкую Республику принял участие лидер крымских татар, народный депутат Украины Мустафа Джемилев.

Однако он отметил, что Зеленский не приложил усилий для исправления "ужасной ошибки", которую он сделал во время своей предвыборной кампании. В частности, по его словам, речь идет о том, что, объявив своих политических противников "партией войны", он возложил вину за развязывание войны не просто на пятого президента Украины Петра Порошенко, а на все государство.

По мнению публициста, ошибкой Зеленского стало то, что он назвал войну не агрессией России против Украины, а "гражданским конфликтом". Промахами стали и фраза "просто перестать стрелять", которой впоследствии воспользовался Путин, и обращение к президенту РФ с просьбой "повлиять на ту сторону", которое "прекрасно укладывается в пропагандистскую стратегию Москвы".

Пионтковский отметил, что это означает, что украинский президент до сих пор находится в пределах подхваченного им кремлевского нарратива о том, что в Украине – "гражданский конфликт", а Путин – "хороший миротворец".

"Мне кажется, сегодня Зеленский уже начинает понимать пагубность того, что он пошел на поводу у кремлевской пропаганды, но пока не знает, как выбраться из ловушки, в которую себя загнал", – пояснил политолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Виталий Портников считает, что в ходе переговоров с Путиным Зеленский использовал прокремлевские пассажи, которые показывают главу страны-агрессора в качестве переговорщика, а не как инициатора войны в Донбассе.

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