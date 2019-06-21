Зеленский может ветировать закон с нормами про импичмент: о чем речь

Президент Владимир Зеленский может наложить вето на закон о временных следственных комиссиях парламента из-за большого количества нарушений во время голосования.

Об этом в эфире "Радио НВ" заявил представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

"Президент четко сказал, что не подпишет ни одного закона, в котором было кнопкодавство или допущено другие крупные нарушения регламентных процедур. Поэтому мы сейчас внимательно изучаем эти вопросы", – отметил он.

Стефанчук добавил, что решение относительно закона о ВСК будет принято в ближайшее время.

"Относительно закона о временных следственных комиссиях. Мы его сейчас изучаем. И мы уже видим, что там около 10 нарушений и противоречий Конституции Украины. Решение будет приниматься отдельно по этому вопросу. Я думаю, это будет в ближайшее время", – акцентировал он.

Владимир Зеленский

Кроме этого, представитель главы государства в ВР призвал СМИ передавать в Офис президента данные "кнопкодавства" при принятии законов.

Напомним, что 6 июня Верховна Рада приняла законопроект о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях с нормами об импичменте президента Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона об обеспечении личного голосования народными депутатами.

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