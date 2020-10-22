Зеленский вновь пригрозил уволить Венедиктову и назвал условие

Если генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не покажет серьезные результаты борьбы с коррупцией, президент Владимир Зеленский готов предложить другую кандидатуру на этот пост.

О работе главы ОГП украинский лидер высказался в ходе большого интервью четырем украинским телеканалам. Трансляция беседы велась на YouTube-странице "Сегодня" 22 октября.

"Если генеральный прокурор не будет показывать результаты, я могу повлиять и предложить другую кандидатуру", – сказал Зеленский.

Он добавил, что дал Венедиктовой время до начала 2021 года. "До Нового года мы договорились показать серьезные результаты", – отметил президент.

Более детально о новом большом интервью украинского президента читайте в нашем материале по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL: