Зеленский вновь пригрозил уволить Венедиктову и назвал условие
Если генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не покажет серьезные результаты борьбы с коррупцией, президент Владимир Зеленский готов предложить другую кандидатуру на этот пост.
О работе главы ОГП украинский лидер высказался в ходе большого интервью четырем украинским телеканалам. Трансляция беседы велась на YouTube-странице "Сегодня" 22 октября.
"Если генеральный прокурор не будет показывать результаты, я могу повлиять и предложить другую кандидатуру", – сказал Зеленский.
Он добавил, что дал Венедиктовой время до начала 2021 года. "До Нового года мы договорились показать серьезные результаты", – отметил президент.
Более детально о новом большом интервью украинского президента читайте в нашем материале по ссылке.
Как писал OBOZREVATEL:
Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова высоко оценила работу своего ведомства и отметила, что "посадки" должны обеспечивать суды.
Владимир Зеленский уже предупреждал, что может уволить Венедиктову