Медведчук может прийти к власти в Украине: Портников описал сценарий

Президент Украины Владимир Зеленский может уйти в отставку, а лидер Оппозиционной платформы "За жизнь" Виктор Медведчук имеет все шансы стать новым спикером ВР или даже и.о. главы государства.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал украинский журналист и публицист Виталий Портников. По его словам, этот вариант развития событий кажется достаточно реалистичным из-за углубления социально-политического кризиса в Украине, с которым в Офисе президента пока не могут справиться (полный текст интервью читайте здесь).

"На сегодняшний день это может выглядеть политической фантастикой. Но мы говорим о периоде, когда станет ясно, что новое правительство Украины не способно исправить ситуацию в экономике, когда начнутся задержки с выплатами по зарплатам и пенсиям, когда может случиться дефолт украинской экономики и будут делаться все более противоречивые заявления в диалоге между Москвой и Киевом. С углублением кризиса действующего спикера ВР отправят в отставку, на его место выберут нового. Им может стать Виктор Медведчук, который после отставки президента также может стать исполняющим обязанности главы государства. Такой вариант возможен после получения гарантий от Зеленского о его скорой отставке", – заверил Портников.

Владимир Зеленский и Виктор Медведчук

По его словам, Медведчук в этой ситуации появится как спаситель от неминуемого краха так же, как он появился перед 2004 годом в качестве нового руководителя администрации тогдашнего президента Леонида Кучмы.

"Он был человеком, который должен был обеспечить пророссийский крен президента Украины и спасти его от политического краха, наметившегося после ситуации с Гонгадзе и был делом с "кольчугами". Результат появления Медведчука мы знаем, это Майдан 2004 года, а также глубокий политический и экономический кризис в стране. Второе появление Медведчука приведет к таким же результатам, только к этому добавится потеря Украиной новых территорий на востоке и юго-востоке страны. Это и есть главной целью российского политического руководства во главе с Владимиром Путиным", – подытожил публицист.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению российского экономиста Андрея Илларионова, президент Владимир Зеленский случайно выиграл выборы, однако он так и не научился быть президентом.

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