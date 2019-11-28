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29 ноября • обновлено в 11:16
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Социолог пояснил резкое падение рейтинга Зеленского

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Резкое падение рейтинга президента Владимира Зеленского, зафиксированное Киевским международным институтом социологии (КМИС), можно остановить. Но сохраняется опасность того, что доверие к Зеленскому снизится до минимума.

Сегодня у первого лица государства есть возможность вернуть рейтинг. О том, как это можно сделать, в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

Как вы можете объяснить феномен столь резкого падения доверия к первому лицу государства? В чем состоит главная причина? И как события могут развиваться дальше – в плане электоральных симпатий?

– Вообще говоря, падение предполагалось. Предполагалось даже более резкое падение, чем оно происходит.

К сожалению, продолжается противостояние, постоянные акции, направленные против Зеленского.

Я думаю, дальше всё будет зависеть от успеха или неуспеха мирных планов Зеленского, от реформ. Он осуществляет реформы, о которых долго говорили, но не осуществляли, например, земельную реформу, непопулярную.

Есть ли у Зеленского шанс нарастить рейтинг?

– Я думаю, у него есть два варианта. Либо продолжать реформы за счет рейтинга – рейтинг при этом будет падать, либо вернуться к политике с элементами популизма. Тогда рейтинг не будет падать так быстро, и он его восстановит.

Вы сказали, что прогнозировался еще больший обвал рейтинга. Почему?

– И я, и другие социологи прогнозировали больший обвал рейтинга, потому что во время предвыборной кампании мало говорилось об ориентации Зеленского, о его представлениях. И оказалось, что он имеет поддержку в разных регионах Украины.

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Вообще, такое произошло впервые за нашу историю выборов. Обычно у нас было очень четкое отличие – левобережная и правобережная Украина голосовали совершенно по-разному. Но люди, которые поддерживали Зеленского, представляли такой широкий спектр, что было понятно, что они связывали с ним какие-то свои ожидания и что ориентация у этих людей разная.

Ожидаемое падение рейтинга Зеленского было еще большим, сказал социолог

Ожидаемое падение рейтинга Зеленского было еще большим, сказал социолог

Поэтому предполагалось, что когда Зеленский станет президентом и когда ему придется принимать решения, часть населения сразу увидит, что эти решения – не те, на которые они рассчитывали. Так и случилось.

Но, как ни странно, такого большого обвала рейтинга не произошло. В течение достаточно долгого времени этот рейтинг держался. И только недавно он начал постепенно падать.

Свою роль сыграли и скандалы в Верховной Раде, хотя в меньшей степени, поскольку Зеленский резко избавляется от людей, которые замешаны в них. Сказалось и движение "Нет капитуляции", и постоянная критика.

Кроме того, у Зеленского практически нет информационных каналов, которые бы круглосуточно работали в его поддержку. Скажем, "5 канал", Espresso или "Прямой" сильно критикуют Зеленского, и это происходит постоянно, с утра до вечера.

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Кстати, о телеканалах. Мы помним, что с подобной ситуацией в свое время столкнулся и пятый президент Украины Петр Порошенко. Может ли и Зеленский дожиться до того, что его рейтинг сравняется с рейтингом Порошенко в последний год его правления?

– Я думаю, что это вполне вероятный сценарий. Практически у всех президентов к концу каденции рейтинг очень сильно падал.

И это, по большому счету, напрямую не зависит от решений, от действий первого лица?

– Нет, зависимость есть. Мне кажется, больше всего это зависит от того, проводит или не проводит президент болезненные реформы. Если он их проводит, то его рейтинг будет падать быстрее.

Недавно партия Зеленского заявила о том, что не намерена проводить чисто либертарианскую политику, то есть будет больше социализма. Поэтому, возможно, его рейтинг будет меньше падать.

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Потому что уровень патернализма населения довольно высокий, люди ждут какой-то поддержки от государства. Кроме того, сознание у людей достаточно амбивалентно, в нем уживается и больше рынка, и больше социализма, хотя одно другому противоречит.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Скандалы вокруг "Слуги народа" земельная реформа Реформы в Украине Реформы Зеленского
Персоны
Петр Порошенко Владимир Зеленский Владимир Паниотто
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа рейтинг
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Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Рейтинг Зеленского уже упал с велосипеда.
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
зе-препездент, пора опять репетировать игру на рояле... Баба Йуля зря не скажет-у нее чуйка, гы!
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