Президент Владимир Зеленский может поставить под угрозу отношения Украины с США из-за своего желания преследовать пятого президента Петра Порошенко.

Как отмечается в материале американского издания The Washington Post "Нет, скандала Байден-Украина не будет", так называемые "пленки Деркача" о разговоре Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена имеют все признаки кремлевской схемы. По мнению издания, она призвана запятнать Байдена, как кандидата от Демократической партии на президентских выборах в США.

По мнению американских журналистов, аудиозаписи якобы не наносят Байдену удара, но лидеры республиканцев в Конгрессе США распространяют миф о "скандальных действиях Байдена в Украине", говорится в статье.

Зеленский может разрушить отношения с США из-за преследования Порошенко – The Washington Post

Кроме того, записи поступили от украинского парламентария Андрея Деркача, который, как отмечает издание, связанный с российским шпионским ведомством. Деркач говорит, что из аудио якобы следует, что Байден оказывал давление на Порошенко, чтобы тот оказал помощь газовой компании Burisma, на которую работал сын Байдена – Хантер.

Но в действительности, как подчеркивает The Washington Post, на записи не слышно, что Байден обсуждает дела, связанные с Burisma или с его сыном, поэтому на них нет ничего скандального о Байдене.

В то же время, со своей стороны, нынешний президент Украины Владимир Зеленский заявил, что записанный разговор "может быть воспринят как государственная измена". Впрочем, внимание Зеленского концентрируется не на Байдене, а на Порошенко, пишет издание. Так, журналисты предполагают, что используя "пленки Деркача" в своих внутриполитических целях, Зеленский должен принимать во внимание, что "приставая к необоснованной односторонней кампании против Байдена, он может поставить под угрозу долгосрочные отношения между Украиной и США".

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