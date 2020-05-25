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25 мая • обновлено в 15:28
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Зеленский может разрушить отношения с США из-за преследования Порошенко – The Washington Post

1.9т
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Президент Владимир Зеленский может поставить под угрозу отношения Украины с США из-за своего желания преследовать пятого президента Петра Порошенко.

Как отмечается в материале американского издания The Washington Post "Нет, скандала Байден-Украина не будет", так называемые "пленки Деркача" о разговоре Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена имеют все признаки кремлевской схемы. По мнению издания, она призвана запятнать Байдена, как кандидата от Демократической партии на президентских выборах в США.

По мнению американских журналистов, аудиозаписи якобы не наносят Байдену удара, но лидеры республиканцев в Конгрессе США распространяют миф о "скандальных действиях Байдена в Украине", говорится в статье.

Зеленский может разрушить отношения с США из-за преследования Порошенко – The Washington Post

Зеленский может разрушить отношения с США из-за преследования Порошенко – The Washington Post

Кроме того, записи поступили от украинского парламентария Андрея Деркача, который, как отмечает издание, связанный с российским шпионским ведомством. Деркач говорит, что из аудио якобы следует, что Байден оказывал давление на Порошенко, чтобы тот оказал помощь газовой компании Burisma, на которую работал сын Байдена – Хантер.

Но в действительности, как подчеркивает The Washington Post, на записи не слышно, что Байден обсуждает дела, связанные с Burisma или с его сыном, поэтому на них нет ничего скандального о Байдене.

В то же время, со своей стороны, нынешний президент Украины Владимир Зеленский заявил, что записанный разговор "может быть воспринят как государственная измена". Впрочем, внимание Зеленского концентрируется не на Байдене, а на Порошенко, пишет издание. Так, журналисты предполагают, что используя "пленки Деркача" в своих внутриполитических целях, Зеленский должен принимать во внимание, что "приставая к необоснованной односторонней кампании против Байдена, он может поставить под угрозу долгосрочные отношения между Украиной и США".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 19 мая нардеп Андрей Деркач обнародовал материалы, которые якобы получил от журналистов-расследователей. Файлы датированы 2015-2016 годами. На них якобы Байден требует от Порошенко отправить в отставку генпрокурора Украины Виктора Шокина, а также сменить правительство в обмен на получение транша в 1 млрд долларов.

  • В партии "Европейская солидарность" заявили, что обнародованные "пленки" не имеют под собой никаких оснований, но в них заинтересована Россия. По мнению нардепов, эти аудиофрагменты созданы для дискредитации Украины и ее искусственного втягивания в американскую избирательную кампанию.

  • Сам Порошенко, комментируя скандал с "пленками Деркача" заявил, что пятая колонна Кремля начала масштабную спецоперацию против Украины – через втягивание в предвыборную борьбу в Америке они пытаются подорвать двухпартийную поддержку Украины Соединенными Штатами.

  • Источники в спецслужбах рассказали, что так называемые "пленки Деркача" могли быть слиты сотрудниками Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Петр Порошенко Владимир Зеленский
Место
Украина
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