"Зеленский может проиграть войну!" Журналист раскрыл "трагедию" нового президента 

Новый президент Украины Владимир Зеленский может не оправдать ожиданий своих избирателей и "проиграть войну".

Такое мнение высказал журналист Павел Казарин в блоге на "Крым.Реалии", отметив, что каждый глава государства в Украине становится заложником завышенных ожиданий.

"От него ожидают чудес – и голосуют за чудеса. А затем наступает неизбежное разочарование – потому что избиратель внезапно обнаруживает, что волшебной палочки у президента нет. Зато есть экономические законы, дефицит ресурсов и недостаток кадров. И любой новый фаворит очень скоро оказывается в роли изгоя. Так происходит уже 28 лет. И сложно представить – что может уберечь Владимира Зеленского от этой судьбы", - написал он.

По словам Казарина, украинский избиратель хочет, чтобы президент закончил войну. Потому что для обывателя война – это издержки и дискомфорт. С ее окончанием связаны ложные ожидания, например, что страна станет комфортнее, богаче и безопаснее.

Владимир Зеленский 24 канал

"Но в том и штука, что Зеленский не может закончить войну – он может ее лишь проиграть. Проигрыш, в свою очередь, будет означать раскол в стране, беспорядки и – потенциально – волну насилия. Вдобавок, самой России нет никакого резона поступать так, чтобы по итогам "мира" Украина усиливалась и богатела. Скорее наоборот", - пояснил журналист.

Он добавил, что в результате выбор прост - либо Владимир Зеленский проиграет войну – и страна будет расплачиваться за это, ибо он ее продолжит – и страна опять же будет за это платить, в обоих вариантах бюргерский хэппи-энд не просматривается.

"Трагедия Владимира Зеленского именно в том, что у него нет опции "угодить всем". Он может либо взять в союзники здравый смысл – и тогда через полгода его рейтинг начнет падать. Либо попытаться поиграть в "чего изволите", истратить накопленные резервы, лишить страну подушки безопасности, обнулить скромные достижения, погрузить Украину в неизбежные последствия и кризис – и опять-таки забрать себе лавры "козла отпущения", - отметил Казарин.

Он подчеркнул, что разница между вариантами довольно проста, расплата за ответственное поведение наступит чуть раньше, чем расплата за безответственное, но в первом случае Зеленскому удастся сохранить после себя страну, а во втором – не факт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленского поймали на плагиате, он скопировал речь своего предшественника Петра Порошенко.

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