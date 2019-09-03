Зеленский может получить особое право по НАБУ и ГБР

Верховная Рада Украины направила в Конституционный суд законопроект о внесении изменений в ст.106 Основного закона о закреплении полномочий президента создавать независимые регуляторные органы, назначать и увольнять директоров Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Госбюро расследований (ГБР).

За соответсвующее решение проголосовали 282 народных депутатов на пленарном заседании парламента во вторник, 3 сентября.

Владимир Зеленский 24 канал

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