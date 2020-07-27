Зеленский может поехать к Трампу до выборов: посол раскрыл план
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки, о планах осуществить который говорилось еще в начале года, может состоятся даже до президентских выборов в этой стране.
Сейчас дипломаты работают над серьезной, хорошо подготовленной поездкой, а не визитом ради визита. Об этом в интервью "РБК-Украина" сказал посол Украины в США Владимир Ельченко.
По его словам, имеется в виду визит с обязательным посещением двух или более штатов. Так, в США сейчас идет подготовка к открытию генерального консульства в Хьюстоне, штат Техас, который может открыть именно Зеленский.
"Это могла бы быть поездка в Калифорнию, пока ни один украинский президент там не был. Это могла бы быть поездка в штат Вашингтон, Сиэтл, где наиболее динамично растущая диаспора в США. В Сиэтле и возле него, по нашим данным, уже работает около 70 тысяч украинцев – это количество, сложившейся за последние десять лет, новая диаспора", – рассказал посол.
Кроме этого, добавил он, нужно подготовить торговые и соглашения об инвестициях, чтобы стороны могли их подписать.
"У нас есть несколько серьезных проектов, они в стадии подготовки к реализации", – заверил Ельченко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в начале марта в интервью The Guardian президент Украины Владимир Зеленский заявил о разочаровании тем, что за 10 месяцев так и не получил приглашение посетить США с официальным визитом.
Со своей стороны чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что визит президента Зеленского в Белый дом не гипотетический, а действительно должен состоятся.