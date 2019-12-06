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6 декабря • обновлено в 09:17
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"Каждый украинец говорит вам "спасибо"!" Зеленский мощно обратился к защитникам. Видео

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В пятницу, 6 декабря президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Вооруженных сил Украины.

Видеобращение он опубликовал в Facebook.

"Дорогие наши защитники, те, кто стоит на страже нашей безопасности, и те, кто отдал жизни за Украину. Каждый украинец сегодня, а особенно в День Вооруженных сил, от всего сердца говорит вам спасибо за вашу доблесть, храбрость и выдержку. За наши мирные города, мирные села, спокойный сон чистое небо", – говорится в обращении.

Новость дополняется…

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Автор
Тимур Григоренко
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Хо Хол
Хо Хол
ВОТ ЭТО МОЩЬ! Наверно даже обocpaлся сам со своей мощи?
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