"Каждый украинец говорит вам "спасибо"!" Зеленский мощно обратился к защитникам. Видео

В пятницу, 6 декабря президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Вооруженных сил Украины.

Видеобращение он опубликовал в Facebook.

"Дорогие наши защитники, те, кто стоит на страже нашей безопасности, и те, кто отдал жизни за Украину. Каждый украинец сегодня, а особенно в День Вооруженных сил, от всего сердца говорит вам спасибо за вашу доблесть, храбрость и выдержку. За наши мирные города, мирные села, спокойный сон чистое небо", – говорится в обращении.

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