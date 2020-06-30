Зеленский: реформы – это когда в кармане есть деньги

Президент Украины Владимир Зеленский провел первое заседание Национального совета реформ при участии руководства Кабмина и Верховной Рады.

Как сказано на сайте Офиса президента, Зеленский отметил, что говорить об эффективности любой реформы можно только в том случае, когда она является результативной.

"Любая реформа – это прежде всего результат. Когда ты идешь по улице и чувствуешь себя в безопасности. Когда ты приходишь домой, а в кармане есть деньги, то есть ты зарабатываешь. Поэтому для меня реформы – это возможность", – отметил он.

По словам президента, реформы также требуют смелости и быстрых действий.

"Люди вместе с властью построят страну, в которой так хочется жить. Вот о чем для меня реформы", – сказал Зеленский.

"Глава государства отметил необходимость судебной реформы, ведь в Украине существует большой запрос на справедливость и безопасность. Кроме того, критически важно сделать эффективной систему здравоохранения. Президент также акцентировал внимание на необходимости доступных кредитов для населения, реформировании налоговой системы, ускорении приватизации, отметил положительный прогресс в сфере диджитализации и успехи в области инфраструктуры, в частности в реализации проекта "Большое строительство", – сказано в сообщении ОП.

Зеленский добавил, что главная задача Нацсовета реформ – "сделать все, чтобы нам всем хотелось жить в Украине".

Состоялось первое заседание Нацсовета реформ. Фото - сайт президента Украины

Как писал OBOZREVATEL, 23 июня Владимир Зеленский утвердил состав Национального совета реформ, выбрав тех, кто будет работать вместе с экс-главой Грузии Михеилом Саакашвили.