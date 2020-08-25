Зеленский: Крым – наша территория. Мы вернем его обратно

Россия не хочет говорить о Крыме в "нормандском формате". Но он является украинской территорией и вернется обратно.

Об этом заявил в в интервью Euronews президент Украины Владимир Зеленский. Он сказал, что поднимал вопрос аннексированного Россией полуострова в "нормандском формате", но его не захотели обсуждать.

"Когда речь заходит о Крыме, ситуация, я думаю, еще сложнее. Скажу вам честно, я много об этом думал. В" нормандском формате "никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия. Я поднял этот вопрос. Но мы все время посвятили Донбассу. Россия не хочет об этом говорить, мы все это понимаем", – сказал Зеленский.

Кроме того, он отметил, что серьезной международной платформы для обсуждения проблемы Крыма нет.

"Нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения этого вопроса, кроме наших международных переговоров и договоренностей с нашими зарубежными партнерами, которые привели к санкциям и давлению на Россию за незаконную аннексию Крыма", – отметил президент.

Он также выразил благодарность международным партнерам Украины за санкции в отношении России.

"Но Крым – наша территория. Мы вернем его обратно", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не намерена обсуждать вопрос аннексии Крыма в Минском процессе, поэтому для этого нужны новые международные площадки.